SpaceX наберет темпы запуска ракет: в США сняли запрет на дневные пуски

Коммерческим космическим компаниям (особенно SpaceX) можно вздохнуть спокойно: ограничения на время стартов ракет в США сняты.

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 / © SpaceX
Пуск ракеты-носителя Falcon 9 / © SpaceX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отменило распоряжение, которое ранее ввели для снижения нагрузки на операторов управления воздушным движением. Директива — вступившая в силу 10 ноября и связанная с приостановкой работы американского правительства — ограничивала коммерческие старты ночными часами, чтобы избежать закрытия воздушного пространства вокруг площадок во Флориде, Калифорнии и регионе Делмарва.

Теперь, когда рекордно длительная приостановка работы правительства завершена и федеральные учреждения вновь открыты, FAA сняло эти ограничения. Согласно заявлению управления, распоряжение официально прекратило действие в понедельник, 17 ноября, что позволило возобновить обычные операции в Национальной системе воздушного пространства (NAS).

Распоряжение в первую очередь касалось SpaceX — самой продуктивной американской компании по запуску ракет. SpaceX регулярно отправляет миссии Starlink для расширения своей растущей мегасети спутникового интернета на низкой околоземной орбите; в этом году компания уже провела более 100 таких запусков.

Однако SpaceX не была полностью остановлена во время действия распоряжения. Компания успела провести четыре запуска в нерабочее время за неделю ограничений, включая три миссии Starlink и спутник для картографии океанов Sentinel-6B. Несколько других запусков также подверглись изменениям, но без серьезных задержек. Например, марсианская миссия NASA ESCAPADE, стартовавшая на ракете New Glenn от Blue Origin, получила от FAA разрешение на дневной запуск.

