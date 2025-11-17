Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Южной Корее запустили крупнейшую в стране плавающую солнечную электростанцию

Южная Корея продвинулась в реализации планов в области возобновляемой энергетики, завершив строительство знакового проекта на плотине Имха к востоку от города Андон. Объект обеспечивает мощность 47 мегаватт и стал крупнейшей в стране плавучей солнечной электростанцией, размещенной на многоцелевой плотине.

Одна из платформ плавающей солнечной электростанции / © Scotra

На плотине Имха уже работает гидроэлектростанция мощностью 50 мегаватт. В сочетании с ней новый комплекс позволяет поставлять солнечную энергию в сеть в дневные часы, а ночью переключаться на выработку гидроэнергии, поддерживая стабильный уровень генерации.

Вместо стандартной сеточной раскладки система состоит из 16 взаимосвязанных плавучих платформ, расположенных в формах, вдохновленных национальными символами: Тхэгыкки (флагом Южной Кореи) и мугунхва (национальным цветком). Такой подход придает объекту как функциональные, так и культурные особенности.

Ожидается, что влияние проекта на обеспечение Южной Кореи чистой энергией будет значительным. После выхода на полную мощность комплекс будет производить около 61 миллиона киловатт-часов возобновляемой электроэнергии в год. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить годовое энергопотребление примерно 22 000 домохозяйств — около 27% всех домов в Андоне.