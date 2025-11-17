Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Южной Корее запустили крупнейшую в стране плавающую солнечную электростанцию
Южная Корея продвинулась в реализации планов в области возобновляемой энергетики, завершив строительство знакового проекта на плотине Имха к востоку от города Андон. Объект обеспечивает мощность 47 мегаватт и стал крупнейшей в стране плавучей солнечной электростанцией, размещенной на многоцелевой плотине.
На плотине Имха уже работает гидроэлектростанция мощностью 50 мегаватт. В сочетании с ней новый комплекс позволяет поставлять солнечную энергию в сеть в дневные часы, а ночью переключаться на выработку гидроэнергии, поддерживая стабильный уровень генерации.
Вместо стандартной сеточной раскладки система состоит из 16 взаимосвязанных плавучих платформ, расположенных в формах, вдохновленных национальными символами: Тхэгыкки (флагом Южной Кореи) и мугунхва (национальным цветком). Такой подход придает объекту как функциональные, так и культурные особенности.
Ожидается, что влияние проекта на обеспечение Южной Кореи чистой энергией будет значительным. После выхода на полную мощность комплекс будет производить около 61 миллиона киловатт-часов возобновляемой электроэнергии в год. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить годовое энергопотребление примерно 22 000 домохозяйств — около 27% всех домов в Андоне.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Технологии искусственного интеллекта подарили миру не только умных помощников и реалистичных роботов, но и новую, почти неотличимую от реальности форму мошенничества — дипфейки. Поддельные видео- и аудиозаписи, где знакомый человек с экрана умоляет о срочной финансовой помощи, становятся инструментом массового обмана. Чтобы понять, как защитить себя и своих близких от этой угрозы, мы обратились к Василию Шутову, преподавателю кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Стали известны имена лауреатов Yandex ML Prize. Эту научно-образовательную премию основали в 2019 году для развития академического сообщества, а также поддержания мотивации исследователей и преподавателей к сфере искусственного интеллекта.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
