Мир оказался на пороге дефицита оперативной памяти и накопителей

На рынках всех стран мира вскоре может наступить дефицит оперативной памяти и накопителей. Связано это, в том числе, с ажиотажем вокруг нейросетей.

Модуль оперативной памяти Integral DDR5 / © Integral Memory

Технические гиганты массово закупают оперативную память для дата-центров. По данным CTEE, контрактные цены на динамическую оперативную память с произвольным доступом (DRAM) выросли на 171,8% в годовом выражении по состоянию на третий квартал 2025 года. По словам председателя ADATA Чэнь Либая, четвертый квартал 2025 года станет началом активного роста рынка оперативной памяти, а в 2026 году, вероятно, это приведет к серьезному дефициту.

У производителей оборудования для ИИ-серверов спросом в основном пользуется серверная память RDIMM и HBM, однако рост цен затронул всю индустрию памяти, включая DDR5. Одновременно производители памяти отдают приоритет типам памяти, необходимым дата-центрам. Из-за этого выпускается меньше DDR5 для рядовых пользователей.

Крупные производители, такие как Samsung, Micron и SK Hynix сворачивают выпуск DDR4 для конечного рынка, хотя спрос на такую память все еще высок. Компании решили сосредоточиться на более высококачественной и прибыльной памяти DDR5, LPDDR5 и HBM.

В ряде стран люди уже столкнулись с дефицитом комплектующих. В Японии магазины ограничили продажу твердотельных накопителей (SSD), жестких дисков (HDD) и оперативной памяти. Продавцы ввели ограничения, так как не получают ожидаемого количества товаров от поставщиков, а запасы заканчиваются.