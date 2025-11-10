  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 ноября, 20:42
Рейтинг: +96
Посты: 284

Мир оказался на пороге дефицита оперативной памяти и накопителей

На рынках всех стран мира вскоре может наступить дефицит оперативной памяти и накопителей. Связано это, в том числе, с ажиотажем вокруг нейросетей.

# искусственный интеллект
# компьютеры
# накопители
# оперативная память
# память
# экономика
Модуль оперативной памяти Integral DDR5 / © Integral Memory
Модуль оперативной памяти Integral DDR5 / © Integral Memory

Технические гиганты массово закупают оперативную память для дата-центров. По данным CTEE, контрактные цены на динамическую оперативную память с произвольным доступом (DRAM) выросли на 171,8% в годовом выражении по состоянию на третий квартал 2025 года. По словам председателя ADATA Чэнь Либая, четвертый квартал 2025 года станет началом активного роста рынка оперативной памяти, а в 2026 году, вероятно, это приведет к серьезному дефициту.

У производителей оборудования для ИИ-серверов спросом в основном пользуется серверная память RDIMM и HBM, однако рост цен затронул всю индустрию памяти, включая DDR5. Одновременно производители памяти отдают приоритет типам памяти, необходимым дата-центрам. Из-за этого выпускается меньше DDR5 для рядовых пользователей.

Крупные производители, такие как Samsung, Micron и SK Hynix сворачивают выпуск DDR4 для конечного рынка, хотя спрос на такую память все еще высок. Компании решили сосредоточиться на более высококачественной и прибыльной памяти DDR5, LPDDR5 и HBM.

В ряде стран люди уже столкнулись с дефицитом комплектующих. В Японии магазины ограничили продажу твердотельных накопителей (SSD), жестких дисков (HDD) и оперативной памяти. Продавцы ввели ограничения, так как не получают ожидаемого количества товаров от поставщиков, а запасы заканчиваются.

8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
10 ноября, 15:19
Николай Цыгикало

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

Кто из нас не видел кадры с огненными полосами в небе при разрушении спутников, сошедших с орбиты? Или обгорелые бока спускаемых аппаратов, доставивших экипажи космонавтов на Землю? Вход боеголовок межконтинентальных баллистических ракет в атмосферу видят значительно реже; на фотографиях он тоже запечатлен в виде огненных линий в небе. Что же это за огонь в небе и как он возникает? Распространенный в массовом сознании стереотип объясняет его трением об воздух. Но это лишь миф. Причина огня и механизм его появления другие.

Космонавтика
# NASA
# SpaceX
# космос
# орбита
# плазма
# Россия
# США
# технологии
# трение
Выбор редакции
Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

10 ноября, 15:19

