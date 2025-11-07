Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые предложили ввести новую шестую категорию для обозначения силы урагана

Эксперты полагают, что пятибалльной шкалы для обозначения силы ураганов уже недостаточно. Вероятно, пришло время вводить шестую категорию. Этому убеждению способствовал, в том числе ураган Мелисса.

Люди ищут еду на улицах ямайской общины Блэк-Ривер после урагана Мелисса / © AFP / Getty Images

Недавний ураган Мелисса стал самым сильным в истории Ямайки. Климатолог из Пенсильванского университета Майкл Манн заявил изданию The Independent, что Мелисса едва не достигла шестой категории. Манн пояснил, что ураган такой силы должен иметь устойчивые ветры со скоростью около 310 километров в час. Он способен нанести больший урон, чем могут выдержать здания, рассчитанные на ураганы пятой категории.

Манн отметил, что сверхмощные штормы становятся новой нормой. По его мнению, в будущем необходимо пересмотреть подход к их классификации. Сейчас шкала основана на скорости ветра. Эксперт уверен, что нет смысла ограничиваться пятой категорией.

Актуальную шкалу Саффира — Симпсона, которую используют для классификации ураганов, приняли в 2010 году. По словам главного научного сотрудника организации The Nature Conservancy Кэтрин Хэйхо, добавление шестой категории в шкалу позволит официально признать, что изменение климата все сильнее влияет на ураганы. Она предположила, что, возможно, придется полностью переработать шкалу, учитывая также осадки. По словам Хэйхо, часто ущерб от наводнений оказывается не меньшим, чем от ветра.

Однако не все ученые поддерживают идею расширения шкалы. Директор программы бакалавриата по атмосферным и океаническим наукам в Технологическом институте Джорджии Захари Хэндлос пояснил, что шкала существует уже много лет. Если ее изменить, будет трудно сравнивать новые ураганы со старыми, не переработав данные по прошлым штормам.