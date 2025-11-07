Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученые предложили ввести новую шестую категорию для обозначения силы урагана
Эксперты полагают, что пятибалльной шкалы для обозначения силы ураганов уже недостаточно. Вероятно, пришло время вводить шестую категорию. Этому убеждению способствовал, в том числе ураган Мелисса.
Недавний ураган Мелисса стал самым сильным в истории Ямайки. Климатолог из Пенсильванского университета Майкл Манн заявил изданию The Independent, что Мелисса едва не достигла шестой категории. Манн пояснил, что ураган такой силы должен иметь устойчивые ветры со скоростью около 310 километров в час. Он способен нанести больший урон, чем могут выдержать здания, рассчитанные на ураганы пятой категории.
Манн отметил, что сверхмощные штормы становятся новой нормой. По его мнению, в будущем необходимо пересмотреть подход к их классификации. Сейчас шкала основана на скорости ветра. Эксперт уверен, что нет смысла ограничиваться пятой категорией.
Актуальную шкалу Саффира — Симпсона, которую используют для классификации ураганов, приняли в 2010 году. По словам главного научного сотрудника организации The Nature Conservancy Кэтрин Хэйхо, добавление шестой категории в шкалу позволит официально признать, что изменение климата все сильнее влияет на ураганы. Она предположила, что, возможно, придется полностью переработать шкалу, учитывая также осадки. По словам Хэйхо, часто ущерб от наводнений оказывается не меньшим, чем от ветра.
Однако не все ученые поддерживают идею расширения шкалы. Директор программы бакалавриата по атмосферным и океаническим наукам в Технологическом институте Джорджии Захари Хэндлос пояснил, что шкала существует уже много лет. Если ее изменить, будет трудно сравнивать новые ураганы со старыми, не переработав данные по прошлым штормам.
Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.
Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.
Ученые разобрались, как повышение температуры тела заставляет иммунные клетки двигаться к очагу воспаления. Этим «турборежимом» управляет двигательный белок миозин II, который при нагреве генерирует больше механической силы для передвижения.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
