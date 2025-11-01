Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Беспилотный истребитель Anduril YFQ-44A выполнил первый полет

Беспилотный истребитель Anduril YFQ-44A выполнил первый полет / © TWZ Reader

YFQ-44A — одна из двух конструкций, разрабатываемых в настоящее время в рамках первого этапа программы ВВС США «Совместный боевой летательный аппарат» (Collaborative Combat Aircraft, CCA). Другой проект — YFQ-42A от General Atomics, впервые поднялся в небо ранее в этом году.

Читатель издания The War Zone поделился с журналистами фотографиями YFQ-44A в полете, сделанными на авиабазе Южной Калифорнии в Викторвилле. Беспилотник сопровождали два учебно-тренировочных самолета L-29 «Дельфин», выполнявшие роль самолетов сопровождения.

Новый истребитель спроектирован как многофункциональная беспилотная платформа, способная действовать и в связке с пилотируемыми истребителями, и автономно в боевых условиях, в том числе наносить удары и проводить разведку.