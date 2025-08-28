Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Беспилотный истребитель YFQ-42A выполнил первый полет в рекордный срок

Американская оборонная компания General Atomics сообщила, что ее прототип беспилотного истребителя YFQ-42A, создаваемый по программе ВВС США «Беспилотный боевой аппарат напарник» (Collaborative Combat Aircraft), выполнил первый полет.

Взлет беспилотного истребителя YFQ-42A / © General Atomics

По данным General Atomics, беспилотник прошел путь от концепта до первого подъема в воздух всего за 16 месяцев после заключения контракта.

© General Atomics

Новый истребитель спроектирован как многофункциональная беспилотная платформа, способная действовать как в связке с пилотируемыми истребителями, так и автономно в боевых условиях, включая нанесение ударов и проведение разведки.

Представители ВВС США ранее сообщали, что в рамках первого этапа программы планируется заказать от 100 до 150 беспилотных истребителей.