Олег Гончар
Олег Гончар
28 августа, 07:01
Рейтинг: +685
Посты: 2090

Беспилотный истребитель YFQ-42A выполнил первый полет в рекордный срок

Американская оборонная компания General Atomics сообщила, что ее прототип беспилотного истребителя YFQ-42A, создаваемый по программе ВВС США «Беспилотный боевой аппарат напарник» (Collaborative Combat Aircraft), выполнил первый полет. 

Сообщество
# General Atomics
# беспилотники
# оружие
# США
Взлет беспилотного истребителя YFQ-42A / © General Atomics
Взлет беспилотного истребителя YFQ-42A / © General Atomics

По данным General Atomics, беспилотник прошел путь от концепта до первого подъема в воздух всего за 16 месяцев после заключения контракта.

© General Atomics

Новый истребитель спроектирован как многофункциональная беспилотная платформа, способная действовать как в связке с пилотируемыми истребителями, так и автономно в боевых условиях, включая нанесение ударов и проведение разведки.

Представители ВВС США ранее сообщали, что в рамках первого этапа программы планируется заказать от 100 до 150 беспилотных истребителей.

