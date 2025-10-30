Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники запечатлели новую формацию объектов противовоздушной обороны в Китае

Свежие спутниковые снимки показали, что Китай возводит как минимум два комплекса с бронированными укрытиями, оборудованными раздвижными крышами, вдоль своей стороны спорной границы с Индией.

Новые объекты противовоздушной обороны Китая у границы с Индией / © Vantor

Похоже, что эти сооружения представляют собой новый тип позиций ПВО: укрытия позволяют запускать зенитные ракеты с транспортно-пусковых установок, размещенных внутри. Такие конструкции обеспечивают дополнительную защиту от различных угроз и создают дополнительные трудности для противника, отражая общую тенденцию к укреплению военной инфраструктуры — как в Китае, так и в других странах мира.

Новые объекты противовоздушной обороны Китая у границы с Индией / © Vantor

Компания AllSource Analysis, специализирующаяся на геопространственной разведке, первой обратила внимание на эти два объекта в западном Китае, используя спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs в августе и сентябре текущего года. Дополнительные изображения, полученные в сентябре от компании Vantor (ранее Maxar Technologies) и опубликованные изданием India Today, проливают больше света на происходящее.

Новые объекты противовоздушной обороны Китая у границы с Индией / © Vantor

Один из комплексов расположен в уезде Гар, другой — на восточном конце озера Пангонг (Пангонг-Цо). Оба находятся на территории Тибетского автономного района Китая, в относительной близости от так называемой Линии фактического контроля (ЛФК), которая служит де-факто границей с Индией. Озеро Пангонг и другие участки вдоль ЛФК неоднократно становились ареной столкновений между китайскими и индийскими войсками, порой перераставших в насильственные инциденты.

Стационарные позиции ЗРК расположены по всей территории Китая — особенно в приграничных районах и вдоль побережья — и, как правило, имеют схожую круговую планировку. Обычно транспортно-пусковые установки (ТПУ) выдвигаются из ангаров на открытые позиции по приказу. Однако объекты в уезде Гар и у озера Пангонг отличаются от типичных китайских баз ПВО: оба окружены массивными стенами и состоят из четырех укрепленных укрытий с раздвижными крышами, выполненных в одинаковой трапециевидной форме.

Согласно спутниковым снимкам Vantor, укрытия имеют центральную секцию из армированного бетона, напоминающую гараж, и наклонные надстройки (возможно, земляные насыпи) с трех сторон.

Комплекс в уезде Гар также оснащен двумя радиолокационными станциями, размещенными на возвышенностях, и системой каналов, соединяющих их с укрытиями и главным командным центром. Эти каналы, вероятно, предназначены для прокладки коммуникационных кабелей. Похожие каналы можно увидеть и на объекте у озера Пангонг, хотя там пока не установлены радары. На обоих участках видны признаки продолжающегося строительства.

Кроме укрытий, комплексы в Гара и у Пангонг-Цо включают целый ряд вспомогательных сооружений: склады боеприпасов, мастерские для обслуживания техники, жилые помещения, командно-штабные здания и прочее. Любопытно, что на каждой базе построены по две баскетбольные площадки — привычная деталь на базах Народно-освободительной армии Китая любого уровня.

Как отметили аналитики, совокупность признаков — укрепленные укрытия, радары и вспомогательные постройки, особенно в комплексе уезда Гар — говорит о том, что оба объекта выполняют функции систем противовоздушной обороны.