  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
29 октября, 08:07
Рейтинг: +498
Посты: 760

Объявлены победители конкурса Epson International Pano Awards 2025

Подведены итоги 16-го ежегодного международного конкурса панорамной фотографии Epson International Pano Awards. В 2025 году за звание лучших соревновались почти 3,5 тысячи работ от 895 авторов из 92 стран, превратив проект в одно из самых масштабных событий в мире пейзажной фотографии.

Сообщество
# Epson
# природа
# фотографии
Снимок из портфолио «Фотографа года» / © Alex Wides (Alessandro Cantarelli)  
Снимок из портфолио «Фотографа года» / © Alex Wides (Alessandro Cantarelli)  

Абсолютным чемпионом и «Фотографом года» стал итальянец Алекс Вайдес (Алессандро Кантарелли). Высшую награду и победу в номинации «Пейзаж» ему принесла серия работ, объединивших захватывающие виды из разных уголков планеты.

Снимок из портфолио «Фотографа года» / © Alex Wides (Alessandro Cantarelli)  
Снимок из портфолио «Фотографа года» / © Alex Wides (Alessandro Cantarelli)  
Снимок из портфолио «Фотографа года» / © Alex Wides (Alessandro Cantarelli)  
Снимок из портфолио «Фотографа года» / © Alex Wides (Alessandro Cantarelli)  
Победитель в категории RAW Planet Award, Юта, США  / © Dniel Viñé
Победитель в категории RAW Planet Award, Юта, США  / © Dniel Viñé
Победитель в категории Southeast Asia Open Photographer of the Year, антилопы гну в Кении / © William Chua
Победитель в категории Southeast Asia Open Photographer of the Year, антилопы гну в Кении / © William Chua
Снимок из портфолио победителя в категории «Фотограф-любитель года» / © Kevin Nyun
Снимок из портфолио победителя в категории «Фотограф-любитель года» / © Kevin Nyun
Снимок из портфолио победителя в категории «Фотограф-любитель года» / © Kevin Nyun
Снимок из портфолио победителя в категории «Фотограф-любитель года» / © Kevin Nyun
Снимок из портфолио победителя в категории «Фотограф-любитель года» / © Kevin Nyun
Снимок из портфолио победителя в категории «Фотограф-любитель года» / © Kevin Nyun
Победителем в категории VR/360 / © Christoph Simon
Победителем в категории VR/360 / © Christoph Simon
Победитель в категории Curators Award / © David Evans
Победитель в категории Curators Award / © David Evans
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Окт
700
Происхождение языка: от бактерии до Пушкина
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Занимательная вероятность
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Окт
900
Майя в начале I тыс. н.э.: генезис государства и классического общества
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
750
Экстремальные объекты Вселенной
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
700
Крик корня мандрагоры: как услышать и не умереть?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
29 Окт
750
Гнев и страх: нейробиология спасительных эмоций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Окт
1000
Французская революция
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Окт
1000
Клонирование вымерших:о курозаврах, мамонтах и лютоволках
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Окт
750
Как измерить дозу ионизирующей радиации?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
28 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Эксперимент показал, что все люди обладают задатками к программированию

Программирование, то есть умение создавать компьютерные программы, сегодня уже не просто профессия, а инструмент развития, творчества и влияния в современном обществе. Но что происходит в человеческом мозге, когда он осваивает этот важнейший навык? Изучить вопрос взялись исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США).

Психология
# python
# мозговая активность
# Нейронная сеть
# нейроны
# программирование
# фМРТ
# человеческий мозг
27 октября, 14:24
РТУ МИРЭА

Химик объяснил, почему не следует заменять мыло антисептиками

В современном мире, где гигиена стала неотъемлемой частью нашей повседневности, антисептики прочно вошли в жизнь миллионов людей. Эти удобные средства обещают мгновенную защиту от бактерий и вирусов, но так ли они безопасны, как кажется на первый взгляд? Оказывается, постоянное использование антисептиков вместо традиционного мытья рук может нести скрытые угрозы для здоровья. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к эксперту — доценту кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрею Дорохову, который подробно объяснил, почему антисептики не должны становиться полноценной заменой воде и мылу.

РТУ МИРЭА
# антисептики
# гигиена
# кожа
# мыло
# мытье рук
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики усовершенствовали наночастицы диоксида титана, полезные для экологии и биомедицины

    28 октября, 16:42

  2. Эксперимент показал, что все люди обладают задатками к программированию

    28 октября, 14:25

  3. Белорусские инженеры нашли способ ускорить возведение промежуточных опор эстакад

    28 октября, 14:20

  4. Ученые рассказали, что важно учесть при переводе ребенка на домашнее обучение

    28 октября, 12:07
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
6 секунд назад
ром, это вы о дьяволито? 😈 и что именно он сделал плохого-то? или это попы вдолбили в мозжечок кадилом? а светят только фингал под глазом, ну или -

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Aurel Kintya
3 минуты назад
Павел, Для начала, изучи за что Эйнштейн получил нобелевку! И не пиши впредь фигню

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Ясинжан Исамидинов
6 минут назад
Интересно зажиточные с высоким уровнем жизни страны с большими Долгами а нищие без долгов Может бедным странам тоже надо начать наращивать

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

G Mi
8 минут назад
User, Секта - это твоё правительство сидящее уже 25 лет у власти и дурящее тебе подобных рассказывая сказки и небылицы.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Мухомет Алиев
25 минут назад
Если учесть как дали Обаме премию Мира, неудивительно, что США впереди планеты всей...

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Julia Lew
32 минуты назад
Годовой долг планеты! Как может планета быть кому то должна??? Автор ,иди протрезвей!

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Leonid Madorsky
32 минуты назад
User, данунах))) вообще то по маме он галактический чеченец по папе русский)))) не?

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Julia Lew
33 минуты назад
Juri, инженер? Гарин? Боготыми?Хахаха. Беляев ? Неее , что вы! Я в отличии от вас ,читаю только ваши комментарии. Да вы сами логически подумайте! Кто в

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Константин Йорш
35 минут назад
Сергей, по этому у сша долг 38,3 т 🤣

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

User User
40 минут назад
Никакого еврейского происхождения нет, это секта, которой подарили немного земли, и она всех вокруг выживает. Страна - перевалка.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

User User
41 минута назад
Никакого еврейского происхождения нет, это секта, которой подарили немного земли, и она всех вокруг выживает. Страна - перевалка.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Роман
44 минуты назад
Эх быстрее бы . Если че не обижайтесь я в первых рядах в центаврианскую полицию отряд зачистки . Человечеству давно надо дать п...ды

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

User User
48 минут назад
Обама галахтический еврей, то есть по маме.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Сергей Дусаков
52 минуты назад
Сергей, США не раскрывает свои золотые запасы. Есть мнение, что большая часть запасов уже продана. Только со слов правительства, которая

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Izofra Avenger
56 минут назад
Ни в России ни в СССР нету ни одного Нобеля. Что за бред статья , автор клоун

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

User User
1 час назад
Имя, В Изаиле нет населения, это не страна, а вокзал.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Алексей Сирин
1 час назад
Образцов, рухнет, рухнет. И долги рухнут. На замену крипта пришла, которую прихлопнуть ещё проще.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Юрий Губаев
1 час назад
Хотят нас отвлечь от насущных проблем вот и придумываю что-то другое потому что победит блогеры уже нас не могут вот и придумывают что-нибудь такое

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Алексей Сирин
1 час назад
Пугающая иконографика. Для решения долгового кризиса существуют два варианта - утопический и реальный. Утопический, затянуть пояса и погасить

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

T4rg3t x
1 час назад
Лев, членина есть

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно