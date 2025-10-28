Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Массовые отключения энергии: как обесточивались целые страны

По меньшей мере четыре страны — Индия, Пакистан, Бангладеш и Индонезия — пережили грандиозные веерные отключения электроэнергии, затронувшие десятки и даже сотни миллионов человек. Эти события оставили после себя не просто темные улицы и пустые дома — они обнажили самые уязвимые точки инфраструктуры, системы управления и повседневной жизни.

Массовые отключения энергии: как обесточивались целые страны / © World Visualized

Согласно «Отчету о блэкаутах», отключение в Индии в июле 2012 года затронуло 670 миллионов человек, в Пакистане в январе 2023-го — 244 миллиона (почти все население), в Бангладеш в октябре 2022-го — 140 миллионов, а инцидент в Индонезии в 2005-го лишил электричества 100 миллионов.

В июле 2012 года Индия пережила крупнейшее за всю историю веерное отключение электроэнергии, оставив без света более 670 миллионов человек — почти половину населения страны.

Коллапс начался с отказа ключевой линии электропередачи между Биной, Гвалиором и Агрой, что вызвало каскадный сбой и вывело из строя три из пяти региональных энергосетей страны. Поезда застыли на полпути, светофоры погасли, больницы перешли на аварийные генераторы, а миллионы людей оказались в ловушке на вокзалах в удушающем июльском зное. Водонапорные системы также вышли из строя, оставив многих без доступа к чистой воде.

На восстановление 80% электроснабжения в пострадавших регионах ушло почти 15 часов, и этот эпизод стал тревожным сигналом для индийского энергетического сектора. Блэкаут привел к немедленным реформам, включая усиление координации между региональными сетями, улучшение прогнозирования нагрузок и инвестиции в «умные» сети.

В Пакистане 23 января 2023 года произошел один из самых масштабных коллапсов энергосистем в новейшей истории. Отключение началось около 7:34 по местному времени, когда внезапные колебания частоты в сети вызвали отключение линий электропередачи и разъединение южной и северной систем. Большая часть страны погрузилась во тьму.

Во многих районах электричество отсутствовало более 12 часов, а в некоторых сельских населенных пунктах отключения растянулись на 24 и даже 72 часа. После этого власти начали полномасштабное расследование.

Национальное управление по регулированию электроэнергетики (NEPRA) возложило ответственность на шесть организаций, включая национальную компанию по передаче электроэнергии, операторов генерации и гидроэлектростанции. К каскадному коллапсу привели слабые системы защиты, несогласованные графики генерации и плохая координация.

Повседневная жизнь серьезно пострадала: больницы работали на резервных генераторах, нарушалась работа сетей связи, останавливались системы водоснабжения. Экономический ущерб был значительным, особенно для таких отраслей, как текстильная промышленность.

Почти 80% территории Бангладеш 4 октября 2022 года осталось без электричества после масштабного сбоя в энергосистеме, который нарушил работу всей национальной сети. Отключение, начавшееся после полудня и длившееся более семи часов, затронуло около 140 миллионов человек.

В столице Даке остановились лифты, погасли светофоры, а фабрики по всему промышленному поясу были вынуждены закрыться. Для швейной отрасли Бангладеш, станового хребта ее экономики, блэкаут был особенно болезненным. Многие текстильные предприятия, зависящие от непрерывного энергоснабжения, были вынуждены приостановить работу, что нарушило экспортные поставки и лишило людей ежедневного заработка.

Отключение также усилило разочарование на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. В нескольких городах вспыхнули протесты, отражающие гражданское недовольство действиями правительства по импорту энергоресурсов и ростом затрат. Позже чиновники подтвердили, что причиной отключения стал «дисбаланс в передаче» в восточной сети, что вызвало цепную реакцию и отключение нескольких электростанций.

В августе 2005 года Индонезия столкнулась с аналогичным кризисом, когда обрыв линии электропередачи в Западной Яве вызвал каскадное отключение электроэнергии на Яве и Бали, оставив без электричества почти 100 миллионов человек.

Блэкаут произошел в середине утра, парализовав Джакарту, одну из самых многолюдных столиц Азии. Протяженность пробок достигла нескольких километров, больницы работали на дизельных генераторах, а мобильные сети не работали. Государственная энергокомпания PLN публично извинилась.

В течение нескольких часов электричество вернулось в большую часть Джакарты, но некоторые регионы оставались без электроснабжения до глубокой ночи. Этот инцидент привел к серьезной проверке процедур технического обслуживания и контроля со стороны PLN, а также к стремлению диверсифицировать энергетический баланс Индонезии, чтобы снизить зависимость от перегруженных линий электропередачи.