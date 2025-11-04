  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
4 ноября, 08:59
Лучшие фотографии природы по версии Chromatic Awards

Организаторы международной премии Chromatic Awards представили лучшие снимки пейзажные снимки дикой природы. 

Снимок, занявший первое место: Панорама 360° в Патагонии у пика Фиц Рой / © Alessandro Cantarelli
Снимок, занявший второе место: вулканическое синее пламя / © Hong Huazheng
Снимок, занявший третье место: на фотографии изображены глыбы льда, отколовшиеся от ледника Хоффелльсйекюдль / © Jeremiasz Gądek
Высокая оценка: «лесная дуэль» в национальном парке Кэрнгормс в Шотландии / © Thomas Andy Branson
Высокая оценка: каменные солнечные часы в Арденнах, Франция / © Sebastien Kech
Высокая оценка: инфракрасный снимок на горе Лагуна в округе Сан-Диего, Калифорния, США / © Luciano Demasi
Высокая оценка: танец светлячков в летнюю ночь / © Yao Yuan Shang
Другие снимки победителей международной премии Chromatic Awards можно посмотреть здесь.

