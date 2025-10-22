  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
22 октября, 09:58
Рейтинг: +19
Посты: 106

Инфографика: средний возраст населения в разных странах

Специалисты портала Visualcapitalist представили новую инфографику по среднему возрасту населения в разных странах, согласно данным справочника ЦРУ по состоянию на конец прошлого года.

Сообщество
# демография
# инфографика
# статистика
Инфографика: средний возраст населения в разных странах / © Visualcapitalist
Инфографика: средний возраст населения в разных странах / © Visualcapitalist

Африка — самый молодой регион мира: в 21 стране (где проживает 790 миллионов человек) средний возраст населения составляет менее 20 лет.

Европа считается самым старым регионом мира, где средний возраст жителей составляет около 43 лет.

В Азии есть как очень старые, так и очень молодые страны: от Японии (средний возраст 50 лет) до Афганистана (средний возраст 20 лет).

В России средний возраст населения составляет 42 года.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Пещера Таврида
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
500
Метеороиды: от комет до метеорных дождей
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Окт
900
Кто такие индейцы майя? Первые археологические свидетельства
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
1000
Древняя магия глазами археолога
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
750
Не гормон счастья. Зачем нам серотонин?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Цифровая среда как новая вселенная человека
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Время как проблема восприятия у человека и других живых организмов
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Понятие реальности и времени в квантовой механике
ИИМК РАН
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Генетические технологии: лечим неизлечимое
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 октября, 14:25
Юлия Трепалина

Выявлен минимальный порог счастья для поддержания здоровья и продления жизни

Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.

Психология
# благополучие
# здоровье
# здравоохранение
# счастье
# удовлетворенность жизнью
21 октября, 20:26
Игорь Байдов

Астрономы впервые застали далекое небесное тело за созданием новых колец

В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.

Астрономия
# астероиды
# кентавры
# кометы
# система колец
# хирон
20 октября, 16:36
ФизТех

«Искровой станок» российских ученых позволил «программировать» свойства наноматериалов

Коллектив ученых из МФТИ разработал и построил многоэлектродный генератор, позволяющий с беспрецедентной точностью создавать сложные наночастицы, смешивая в заданных пропорциях три и более различных металла. Это достижение открывает путь к «программированию» свойств наноматериалов для катализа, электроники и медицины, решая одну из ключевых проблем в области синтеза наночастиц.

ФизТех
# генератор
# наноматериалы
# свойства металлов
# технологии
# физика
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые доказали эффективность ультразвука при добыче нефти

    22 октября, 09:25

  2. В одежде для младенцев обнаружили сотни потенциально опасных химикатов

    22 октября, 08:04

  3. Астрономы впервые застали далекое небесное тело за созданием новых колец

    21 октября, 20:26

  4. Белорусские инженеры разработали «нервную систему» струнного транспорта, минимизирующую участие человека

    21 октября, 18:23
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Эдуардовна Валя
16 минут назад
В моей жизни встречались заикающиеся люди, и я искренне сочувствую им, ведь для них это большая проблема. Хотя существуют различные техники для

Эксперты объяснили, кто и почему чаще заикается, и как это можно исправить

P. Юлия
36 минут назад
Aleksandr, Господь Бог — не «дедушка на облаке» а первопричина бытия, разум, порядок и свет, Отец Небесный, поддерживающий само существование мира.

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Александр Французов
40 минут назад
напоминает не порочное зачатие

Психиатры описали необычный случай синдрома инкуба с сексуальными галлюцинациями

Igor Schatrov
50 минут назад
Ринат, здравомыслящие люди выполняют свои обязательства!,и кредиты возвращают и платят за ЖКХ!,а если вы больные то к доктору и на всю оставшуюся

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

P. Юлия
57 минут назад
Дулат, Рай не был на Марсе. Рай это мир до грехопадения, где человек был соединён с Богом без барьера смерти и тления. Когда Иисус Христос пришёл, Он

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Марина Мокроусова
1 час назад
-Кто сидел на моем стуле и сломал его!?

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Дима Курбатов
2 часа назад
Интересно, как там ученые жили, если на острове столько медведей. Может их всех съели?)

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Leonardo Gilbert
2 часа назад
Папич в соло всех вынесет

Инфографика: самые сильные животные мира

Oleg Kuzovov
2 часа назад
Константин, и рад бы не позориться, да уж больно всё позорно.

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Ruslan Shalbayev
2 часа назад
А в Астане ЛРТ до сих пор запустить не могут, кстати тоже не без помощи китайцев. Ожидаемая скорость максимальная 80 км/ч, средняя 40. 🤔😀

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

mryong
2 часа назад
Oleg, но это не точно....

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

P. Юлия
2 часа назад
Aleksandr, Люди питаются ложью, потому что правда давно сокрыта от мира. Когда истина закрыта — человек неизбежно заблуждается и бараны здесь ни при

Маск подсчитал минимальное число людей для колонии на Марсе

Антон Кучерук
3 часа назад
Алмас, да найдутся те кто начнут ныть "Жалко, им же плохо/одиноко/голодно и тд"

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Антон Кучерук
3 часа назад
Интересно, квартплату они платят?

Белые медведи на заброшенной исследовательской станции

Ar Ar
3 часа назад
Igor, видите ли экспортеров много, а кусок пирога нефтехимии всего лишь 20% от спроса впрочем как и транспорта около 20%. Прямо сейчас на текущий спрос

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Ксения Мальцева
3 часа назад
Маглев в Шанхае изначально ездил 450. Но его ограничили до 300 из подразделений безопасности.

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Сергей Механик
4 часа назад
Radko, 😆👍

Ученые узнали причину генетического различия рыжих кошек от других

Кайрат Иманов
4 часа назад
За 350 000 000 000 что Россия потратила на никчемную войну ,можно было бы десятки и тысячи таких составов

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

ДемОн
4 часа назад
А как же Витимский мост? Верх инженерной мысли! 🤣🤣🤣

Семь самых интересных мостов мира, где инженерия превращается в искусство

Константин Гордецкий
4 часа назад
Oleg, ты бы сначала покатался на них. В ночном режиме они идут до 120 км/ч. Понимаю тебе лишь бы сирануть не подумав, но ты погугли прежде чем позориться.

Самый быстрый в мире высокоскоростной поезд приступил к испытаниям в Китае

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно