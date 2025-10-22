Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: средний возраст населения в разных странах

Специалисты портала Visualcapitalist представили новую инфографику по среднему возрасту населения в разных странах, согласно данным справочника ЦРУ по состоянию на конец прошлого года.

Инфографика: средний возраст населения в разных странах / © Visualcapitalist

Африка — самый молодой регион мира: в 21 стране (где проживает 790 миллионов человек) средний возраст населения составляет менее 20 лет.

Европа считается самым старым регионом мира, где средний возраст жителей составляет около 43 лет.

В Азии есть как очень старые, так и очень молодые страны: от Японии (средний возраст 50 лет) до Афганистана (средний возраст 20 лет).

В России средний возраст населения составляет 42 года.