Эксперты объяснили, кто и почему чаще заикается, и как это можно исправить

22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. По статистике, этот дефект речи есть более чем у 400 миллионов человек — почти 5% населения земного шара. Ученые Пермского Политеха объяснили механизм возникновения заикания у детей и взрослых, почему оно чаще встречается у мужчин, можно ли остаться заикой после испуга, есть ли что-то общее между заиканием и иканием, как роль злодея или начальника поможет преодолеть проблемы с речью и как правильно общаться с заикающимися людьми.

Что такое заикание

Заикание (или логоневроз) — это нарушение плавности речи, при котором мозг и речевые мышцы теряют синхронность. Человек точно знает, что хочет сказать, но в момент речи возникает судорога гортани, языка или губ, мешающая произнести предложение. В результате происходят непроизвольные повторения и продления звуков, а также длительные остановки в начале или середине слова.

Человек не может контролировать заикание, потому что это не поведенческая привычка, а неврологический сбой, который происходит на бессознательном уровне. Попытки подавить его усилием воли часто лишь усугубляют проблему.

– Во время произнесения слов перевозбуждается миндалевидное тело мозга, отвечающее за обработку эмоций, особенно страха и тревоги. Оно воспринимает акт речи как потенциально опасную ситуацию и запускает реакцию стресса «бей или беги», посылая в область, управляющую движениями и координацией действий, — базальные ганглии — хаотичные импульсы. Это приводит к запинкам, сбивчивым звукам, нарушению ритма дыхания и мышечному напряжению, — объясняет старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Дополнительно избыточная активность миндалевидного тела провоцирует сопутствующие симптомы вроде учащенного сердцебиения, дрожи, потливости и напряжения мышц лица, плеч и рук, усиливая общий дискомфорт при разговоре.

Страх перед говорением (или логофобия) — это следствие и мощный поддерживающий фактор логоневроза. Ребенок или взрослый неоднократно сталкивается с ситуациями, где его речь дает сбой, вызывая нежелательные последствия: непонимание или раздражение окружающих, насмешки сверстников (в детском саду, школе), нетерпение собеседника. Испытав несколько неудач, он начинает предвосхищать возможный провал и заранее боится, что опять запнется на определенном звуке или слове. В результате формируется условный рефлекс: сама мысль о необходимости говорить (позвонить по телефону, ответить на уроке) запускает приступ страха и избыточные реакции нервной системы.

Психологические проблемы и врожденные повреждения: причины заикания у детей

Заикание у детей делится на два основных типа. Невротическое имеет психологическую природу и часто вызвано трудностями в отношениях с родителями, например, сильной привязанностью к матери или отсутствием в семье отца. В этом случае оно является симптомом внутреннего конфликта.

— Дети, отличающиеся повышенной эмоциональной чувствительностью и ранимостью, имеют большую предрасположенность к развитию логоневроза. Сопутствовать этому могут страх наказания, одиночество, потеря близких в раннем возрасте, боязнь темноты и прочие фобии. Пик проявления дефекта приходится на 2–5 лет, так как это возраст развития языковых навыков. В этот период речевые центры мозга, особенно зона Брока, отвечающая за моторную функцию, отличаются чрезмерной возбудимостью и уязвимостью к стрессу или психологическим нагрузкам, — рассказывает старший преподаватель кафедры социологии и политологии ПНИПУ Юлия Неверова.

Неврозоподобное — встречается значительно реже и возникает из-за органических поражений нервной системы, вызванных наследственными заболеваниями, родовыми травмами, кровоизлияниями или гипоксией. Оно связано с повреждением структур мозга, отвечающих за координацию движений и речи. Такую форму можно условно назвать «врожденной», хотя она не является следствием генетической предрасположенности.

Торопливая сбивчивая речь, инсульт и деменция могут привести к заиканию во взрослом возрасте

Ученая ПНИПУ отмечает, что психологические причины заикания у взрослых во многом аналогичны детским. К ним относят хронический стресс, эмоциональное переутомление, повышенную тревожность, последствия психологических травм. Иногда толчком для развития дефекта является привычка к торопливой, сбивчивой речи.

–— Но гораздо чаще в старшем возрасте оно возникает из-за органических поражений мозга: инсульта, черепно-мозговой травмы, гипоксии или нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Паркинсона или деменции, — считает Валерий Литвинов.

Иногда нарушение, исчезнувшее в детстве, может внезапно вернуться. Обычно это происходит в периоды сильного эмоционального напряжения или когда человек оказывается в сложной, травмирующей ситуации.

Остаться заикой после испуга — не миф

По словам ученого Пермского Политеха, люди могут начать заикаться после испуга при определенных условиях. В таких случаях он выступает не причиной, а «спусковым крючком». Обычно это происходит, когда уже существовала внутренняя предрасположенность — например, неразрешенные внутриличностные конфликты или хроническое эмоциональное напряжение. Сильное потрясение лишь активирует эти скрытые проблемы.

Если напугать человека, который уже имеет этот дефект речи, реакция может быть разной. Испуг вызывает перевозбуждение миндалевидного тела. Это, в свою очередь, нарушает работу подкорковых структур мозга, регулирующих плавность речи, и заикание может усилиться. Однако, поскольку механизм расстройства уже запущен, иногда значительных изменений не происходит.

Интересно, что с косоглазием так не работает.

— Часто родители предупреждают детей, что, если они сведут зрачки к переносице, и в этот момент кто-то их напугает, они навсегда останутся такими. Это миф. Испуг не влияет на анатомию и нервную связь с мышцами, контролирующими движение глаз, — делится эксперт ПНИПУ.

Есть ли связь между заиканием и иканием

— Икание — это непроизвольный рефлекс, вызванный раздражением диафрагмального или блуждающего нерва. Оно часто возникает из-за скопления воздуха в желудке, например, после употребления газированных напитков. В редких случаях икота может появиться при серьезных поражениях мозга, таких как энцефалит или опухоль. Заикание же представляет собой нарушение плавности речи, связанное с моторными и неврологическими процессами. Оно не имеет отношения к спазмам диафрагмы, — отвечает Валерий Литвинов.

Так что, несмотря на схожесть названий, заикание и икание никак не связаны между собой.

Почему мужчины заикаются в 4 раза чаще женщин

В детском возрасте у мальчиков наблюдают повышенную уязвимость нервной системы по сравнению с девочками.

— Психоаналитическая концепция связывает это с эдипальной фазой развития, 3-5 лет, когда ребенок осознает свою половую принадлежность. Недостаточность отцовской функции в этот период может создать дополнительные трудности, так как развитие мальчика тесно связано с формированием мужской идентичности. У противоположного пола этот этап обычно проходит менее критично, что объясняет их меньшую склонность к невротическим проявлениям в будущем, — объясняет Валерий Литвинов.

Стать певцом или злодеем, чтобы побороть заикание

— Человек перестает заикаться во время пения или шепота, потому что в этих состояниях работают обходные речевые пути в мозге — задействуются отделы коры правого полушария. В то время как активность миндалевидного тела, связанного со стрессом, и левополушарной зоны Брока, отвечающей за моторику, снижается. Однако, это лишь часть картины, — комментирует Валерий Литвинов.

Логоневроз, особенно невротического характера, тесно связан с психологическим контекстом. Например, многие пациенты свободно говорят в одиночестве или с незнакомцами, но начинают спотыкаться и запинаться в окружении близких. Психоаналитическая трактовка предполагает, что ритмичный разговор, пение или шепот позволяют скрыть свое подлинное «я», уменьшая внутреннее напряжение. В такие моменты речь становится инструментом, а не прямым выражением личности, поэтому симптом отступает.

При перевоплощении в другой образ человек выходит за рамки привычного речевого поведения. Войдя в роль — особенно начальника или злодея, предполагающие холодность и самоконтроль, — он начинает излагать свои мысли не от своего имени, а от имени персонажа. Это снижает личную ответственность за речь и ослабляет внутреннее напряжение.

— Кроме того, когда мы копируем чью-либо манеру говорить, мы контролируем артикуляцию и дыхание, поэтому заикание может пропасть. Поэтому для исправления дефекта людей учат говорить заново – с другими интонациями, паузами, ритмом, — отмечает Юлия Неверова.

Таким образом, исчезновение этих дефектов в особых условиях — это не только вопрос перераспределения активности в мозге, но и свидетельство глубокой связи нарушения с самоощущением и эмоциональным состоянием человека.

Может ли заикание пройти само

Оба эксперта согласились: заикание редко проходит самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам — логопедам и неврологам. Психотерапия может помочь снизить уровень стресса, что будет способствовать избавлению от дефекта.

Лечение предполагает комплекс мер, в том числе и медикаментозных. Даже при легких формах заболевания пациентам назначают мягкие лекарства, которые помогают значительно улучшить состояние, снижая риск ухудшения ситуации. Эффективно также использование гипнотерапии, проигрывание ролевых игр, применение техник релаксации и снятия эмоционального напряжения, отработка навыков управления стрессом.

Современные технологии предлагают новые методы коррекции заикания. Одно из перспективных направлений — специальные аудиоустройства, аналогичные слуховым аппаратам, которые обрабатывают голос пользователя в реальном времени и посылают обратно в ухо. Мозг интерпретирует это как ситуацию хоровой речи — человеку кажется, что вместе с ним говорит кто-то еще, и это оказывает положительный эффект на плавность разговора.

Другой эффективный подход — технологии биологической обратной связи (БОС). Во время речевых упражнений датчики на теле пациента отслеживают дыхание и мышечное напряжение, выводя их на экран. Это позволяет осознанно контролировать и корректировать те процессы, которые обычно остаются непроизвольными, формируя правильные навыки через визуализацию собственных физиологических реакций.

Правила общения с заикающимся человеком

– Главное правило — сохранять спокойствие и дать человеку время высказаться. Не стоит договаривать за него слова или фразы — это усиливает волнение и провоцирует новые речевые спазмы. Также избегайте советов «успокоиться» или «дышать глубже», так как они создают дополнительное давление, – советует Юлия Неверова.

Вместо этого поддерживайте естественный зрительный контакт, внимательно слушайте и дайте понять, что вы готовы дождаться окончания мысли. Такой уважительный подход снижает напряжение и помогает человеку говорить свободнее.

