Бывший инженер SpaceX разработал новый боевой дрон для армии США

Макет X-BAT / © Shield AI

Компания Shield AI известна прежде всего своей системой автономного управления Hivemind и более простым, но уже проверенным в боевых условиях дроном V-BAT, также обладающим функцией вертикального взлета и посадки. Теперь компания намерена взорвать рынок беспилотных боевых самолетов нового поколения предложив платформу, которая обеспечит принципиально новый уровень гибкости боевого применения с любой точки — на суше или на море.

Старший вице-президент и генеральный директор авиационного подразделения Shield AI Армор Харрис (Armor Harris) сообщил, что длина X-BAT составляет около восьми метров, размах крыла — 12 метров, высота — 1,4 метра. Дрон оснащен одним реактивным двигателем с форсажной камерой, способен преодолевать до 3700 километров и подниматься на высоту до 15 000 метров. Конструкция модульная, с открытой архитектурой систем, что позволит со временем легко интегрировать новые функции и вооружение.

До прихода в Shield AI в 2024 году Харрис занимал ряд руководящих должностей в SpaceX — в частности, был старшим директором подразделения Starshield, ориентированного на государственные заказы, и главным инженером проекта Starlink.

Попытка Shield AI создать подобный аппарат — высокорискованная и крайне амбициозная задача, и скептиков по пути будет немало. Но компания уверена, что способна выйти на уровень полноценных боевых аппаратов, где сегодня доминируют крупнейшие игроки оборонной индустрии.