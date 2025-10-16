Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Tesla заказала комплектующие для массового выпуска робота Optimus V3
Китайские СМИ сообщили, что Tesla разместила заказ на элементы системы автоматического управления на сумму 685 миллионов долларов. Компания Илона Маска планирует приобрести эти компоненты у Sanhua Intelligent Controls.
Аналитики подсчитали, что такого объема хватило бы примерно для 180 000 роботов Optimus. Это может означать, что хотя Tesla вряд ли начнет серийное производство в этом году, однако уже в 2026-м компания сможет развернуть его в полном масштабе. Судя по заявлениям Илона Маска, Tesla действительно готовится к массовому выпуску Optimus V3.
На фоне слухов о заказе акций Sanhua Intelligent Controls заметно выросли в цене. Представитель Tesla China заявил, что «нет официальной информации о таком заказе, которую можно было бы обнародовать». Представитель Sanhua, в свою очередь, отметил, что «робототехническое направление компании развивается успешно», но комментировать рыночные слухи отказался.
Хотя сообщения пока остаются неподтвержденными, все указывает на то, что Tesla, возможно, финализировала конструкцию Optimus V3 и готовится начать его производство. Отметим, что Sanhua уже является поставщиком Tesla, обеспечивая компанию компонентами для электромобилей.
Согласно данным The Information, Tesla отказалась от планов выпустить 5 000 роботов Optimus в 2025 году из-за проблем с конструкцией рук. Однако если компания действительно начала заказывать крупные партии компонентов, это может говорить о том, что трудности с манипуляторами преодолены, и старт серийного выпуска Optimus V3 в 2026 году выглядит все более вероятным.
