Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
16 октября, 09:11
Рейтинг: +1068
Посты: 2414

Impulse Space представила концепт нового лунного посадочного модуля

Американская космическая компания Impulse Space, занимающаяся транспортировкой грузов в космосе, объявила о планах создать систему доставки грузов на Луну, способную перевозить до трех тонн полезной нагрузки. Первые миссии планируются с 2028 года.

# космос
# Луна
# технологии
Концепт лунной транспортной системы компании Impulse Space использует буксир Helios (слева) и новый лунный посадочный модуль, который разработает компания / © Impulse Space
Концепт лунной транспортной системы компании Impulse Space использует буксир Helios (слева) и новый лунный посадочный модуль, который разработает компания / © Impulse Space

Концепт основан на сочетании уже существующего транспортного модуля Helios и нового посадочного аппарата, который будет спроектирован специально для этой цели. Helios должен доставить посадочный модуль с низкой околоземной орбиты на окололунную орбиту примерно за неделю, после чего лунный модуль совершит спуск на поверхность естественного спутника Земли.

Основатель и генеральный директор Impulse Space Том Мюллер (один из бывших ведущих инженеров SpaceX) заявил, что сегодня существует «критический разрыв» в возможностях по доставке грузов среднего класса — от 0,5 до 13 тонн.

По его словам, посадочные модули, разрабатываемые по программе Commercial Lunar Payload Services (CLPS) NASA, способны доставлять на Луну не более половины тонны, тогда как гигантские аппараты вроде Starship от SpaceX или Blue Moon Mark 2 от Blue Origin могут перевозить десятки тонн.

Мюллер подчеркнул, что посадочные аппараты среднего класса необходимы для развития инфраструктуры на Луне — доставки жилых модулей, энергетических систем и строительных материалов.

Проект Impulse опирается на уже проверенные технологии. Helios и посадочный аппарат будут запускаться с помощью существующих ракет, способных выводить их на низкую околоземную орбиту. Первая миссия Helios намечена на конец 2026 года, а к 2028-му компания планирует выполнять несколько таких полетов ежегодно.

Компания не раскрыла стоимость проекта и цену миссий, но заявила, что предложит доступные тарифы и рассчитывает на два запуска в год.

Стоит отметить, что это не первая попытка Impulse Space создать посадочный аппарат. Еще в 2022 году компания объявила о совместных планах с Relativity Space по разработке марсианского посадочного модуля, который должен был запускаться на ракете Terran R. Тогда предполагалось, что миссия состоится уже в 2024 году, однако ракета Terran R до сих пор не совершила ни один полет, а проект посадочного модуля на Марс фактически заморожен.

15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
15 октября, 11:16
ПНИПУ

Ученые рассказали, какая мука полезнее и почему

16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.

ПНИПУ
# еда
# здоровая пища
# здоровое питание
# мука
# полезная еда
# хлеб
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
