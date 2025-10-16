Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Impulse Space представила концепт нового лунного посадочного модуля

Американская космическая компания Impulse Space, занимающаяся транспортировкой грузов в космосе, объявила о планах создать систему доставки грузов на Луну, способную перевозить до трех тонн полезной нагрузки. Первые миссии планируются с 2028 года.

Концепт лунной транспортной системы компании Impulse Space использует буксир Helios (слева) и новый лунный посадочный модуль, который разработает компания / © Impulse Space

Концепт основан на сочетании уже существующего транспортного модуля Helios и нового посадочного аппарата, который будет спроектирован специально для этой цели. Helios должен доставить посадочный модуль с низкой околоземной орбиты на окололунную орбиту примерно за неделю, после чего лунный модуль совершит спуск на поверхность естественного спутника Земли.

Основатель и генеральный директор Impulse Space Том Мюллер (один из бывших ведущих инженеров SpaceX) заявил, что сегодня существует «критический разрыв» в возможностях по доставке грузов среднего класса — от 0,5 до 13 тонн.

По его словам, посадочные модули, разрабатываемые по программе Commercial Lunar Payload Services (CLPS) NASA, способны доставлять на Луну не более половины тонны, тогда как гигантские аппараты вроде Starship от SpaceX или Blue Moon Mark 2 от Blue Origin могут перевозить десятки тонн.

Мюллер подчеркнул, что посадочные аппараты среднего класса необходимы для развития инфраструктуры на Луне — доставки жилых модулей, энергетических систем и строительных материалов.

Проект Impulse опирается на уже проверенные технологии. Helios и посадочный аппарат будут запускаться с помощью существующих ракет, способных выводить их на низкую околоземную орбиту. Первая миссия Helios намечена на конец 2026 года, а к 2028-му компания планирует выполнять несколько таких полетов ежегодно.

Компания не раскрыла стоимость проекта и цену миссий, но заявила, что предложит доступные тарифы и рассчитывает на два запуска в год.

Стоит отметить, что это не первая попытка Impulse Space создать посадочный аппарат. Еще в 2022 году компания объявила о совместных планах с Relativity Space по разработке марсианского посадочного модуля, который должен был запускаться на ракете Terran R. Тогда предполагалось, что миссия состоится уже в 2024 году, однако ракета Terran R до сих пор не совершила ни один полет, а проект посадочного модуля на Марс фактически заморожен.