Главнокомандующий армии США заявил, что принимает решения советуясь с ChatGPT
Если сегодня многих тревожит, что школьники советуются с ИИ, то представить себе, что командиры одной из самых хорошо оснащенных армий в истории — делают то же самое.
Как сообщило издание Business Insider, генерал-майор Уильям Тейлор, командующий Восьмой полевой армией США в Южной Корее, рассказал журналистам, что он и ChatGPT в последнее время стали «действительно близки».
Генерал сообщил, что использует ChatGPT для принятия военных и личных решений, касающихся солдат под его командованием. Речь идет в том числе о Совместном командовании ООН в Южной Корее, где Тейлор сейчас выполняет обязанности начальника штаба.
«Как командир, я хочу принимать более обдуманные решения, — отметил Тейлор. — Я хочу быть уверенным, что принимаю решения вовремя, чтобы получить преимущество».
ChatGPT известен своими «странными» ответами, отдавая приоритет длительной вовлеченности вместо точности. В крайних случаях ChatGPT даже поощрял пользователей, оказавшихся в серьезных психических кризисах, что иногда приводило к принудительной госпитализации и даже смертельным исходам. Теперь эта система помогает управлять вооруженными силами США.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
