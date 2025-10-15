Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Главнокомандующий армии США заявил, что принимает решения советуясь с ChatGPT

Если сегодня многих тревожит, что школьники советуются с ИИ, то представить себе, что командиры одной из самых хорошо оснащенных армий в истории — делают то же самое.

Генерал-майор Уильям Тейлор (в центре) / © Sgt. Liseth Espinel / US Army

Как сообщило издание Business Insider, генерал-майор Уильям Тейлор, командующий Восьмой полевой армией США в Южной Корее, рассказал журналистам, что он и ChatGPT в последнее время стали «действительно близки».

Генерал сообщил, что использует ChatGPT для принятия военных и личных решений, касающихся солдат под его командованием. Речь идет в том числе о Совместном командовании ООН в Южной Корее, где Тейлор сейчас выполняет обязанности начальника штаба.

«Как командир, я хочу принимать более обдуманные решения, — отметил Тейлор. — Я хочу быть уверенным, что принимаю решения вовремя, чтобы получить преимущество».

ChatGPT известен своими «странными» ответами, отдавая приоритет длительной вовлеченности вместо точности. В крайних случаях ChatGPT даже поощрял пользователей, оказавшихся в серьезных психических кризисах, что иногда приводило к принудительной госпитализации и даже смертельным исходам. Теперь эта система помогает управлять вооруженными силами США.