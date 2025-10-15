Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новое исследование показало, что более половины интернет-контента создается ИИ
Специалисты технологической компании Graphite проанализировали случайную выборку из 65 000 англоязычных статей, опубликованных с января 2020 по май 2025 года. Используя детектор ИИ Surfer, любая статья, где 50% или более текста было сгенерировано большой языковой моделью, считалась ИИ-контентом.
Как и ожидалось, анализ показал резкий рост ИИ-статей после появления ChatGPT: с примерно 10% в конце 2022 года до более 40% к 2024 году, а затем темпы роста немного замедлились.
Судя по всему, сегодня поток ИИ-контента достиг плато. После пика в ноябре 2024 года доля новых ИИ-статей и материалов, написанных людьми стабильно держится на уровне 50 на 50. На май 2025 года доля новых ИИ-статей составляет 52%, сменив положение вещей относительно предыдущего месяца, когда тексты людей получили недолговременное преимущество.
Возможно, доля человеческого контента на самом деле даже выше. Исследователи использовали открытый набор данных Common Crawl, включающий сотни миллиардов веб-страниц. Поскольку ИИ-компании использовали этот массив для обучения своих моделей, многие сайты с платным доступом начали блокировать индексацию Common Crawl. Эти статьи, почти наверняка написанные людьми, не попали в анализ Graphite.
Также стоит учитывать, что ИИ-детекторы не всегда точны. В тестах ИИ Surfer ошибочно классифицировал 4,2% статей, написанных людьми. Это типичная проблема подобных инструментов.
Почему доля ИИ-контента достигла плато, пока непонятно. Возможно многие издания и порталы осознали, что их низкокачественный контент все меньше индексируется поисковыми системами и не так часто используется чат-ботами: в Google Search 86% статей создаются людьми, и только 14% — ИИ.
С другой стороны, эта статистика может скрывать другую тенденцию: все больше авторов используют ИИ в процессе создания контента, что мешает детекторам ИИ и размывает границу между машинным и человеческим творчеством.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Лишенная конечности ящерица, на первый взгляд, обречена на гибель, ведь отсутствие лапы может затруднить поиск и добычу пропитания, спаривание, а также сделать легкой целью для нападений. Однако новое исследование международной группы ученых показало, что все не так очевидно. Рептилии не только выжили и оправились после полученных травм или ранений от хищников, но и успешно адаптировались к своему увечью, что подтвердила их хорошая физическая форма.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
