Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай представил модель крупнейшего в мире беспилотного транспортного самолета
Китайский беспилотный транспортный самолет «Цзяньин 60», крупнейший в мире в своем классе, снова привлек к себе внимание специалистов. На открывшейся недавно Второй международной конференции по развитию низковысотной авиации Китая компания Shaanxi Aircraft не только представила модель самолета, но и раскрыла ключевые технические данные о самолете.
Согласно информации на экранах выставочного стенда, максимальная взлетная масса беспилотника достигает 61 тонны, а полезная нагрузка — 20 тонн. Это не только превышает предыдущий рекорд китайского W5000 (пять тонн), но и оставляет далеко позади аналогичные западные разработки: американский Pelican Cargo (180 килограммов) и европейский «Черный лебедь» (350 килограммов).
Грузоподъемность в 20 тонн ставит «Цзяньин 60» на уровень тактических транспортников ВВС Китая Y-8C и Y-9. В сочетании с дальностью 4500 километров это означает, что самолет способен выполнять межрегиональные перевозки крупных грузов в полностью беспилотном режиме. Применение таких технологий обещает быть весьма перспективным.
При внимательном изучении деталей «Цзяньин 60» становится ясно, что его конструкция унаследовала многие решения от проверенной серии транспортников Y-8 и Y-9.
«Цзяньин 60» имеет длину 35 метров и размах крыльев 38 метров, что примерно соответствует Y-8, но немного короче, чем Y-9. Ширина и высота грузового отсека — около 3,2 метров. Отсутствие кабины пилотов позволило увеличить длину отсека до 16,2 метров, что достаточно для размещения стандартных военных контейнеров или десантных боевых машин ZBD-03.
По сравнению с пилотируемыми транспортниками, главная инновация «Цзяньин 60» заключается в его беспилотности. Отказ от кабины и систем жизнеобеспечения позволил увеличить объем грузового отсека и значительно снизить массу конструкции.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Запах страха, мужские бороды, оргазмы и носороги
Знаете ли вы историю изучения Марса? Тест
Когда сделают вакцину от коронавируса: хороший, плохой и «злой» сценарии
Tesla показала миру Cybertruck. Будет ли он успешен?
На крыльях в космос
Топ самых опасных динозавров
Запрет пластиковых пакетов в России: хорошая идея, которая мало что изменит
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии