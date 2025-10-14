  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
14 октября, 12:54
Рейтинг: +19
Посты: 101

Китай представил модель крупнейшего в мире беспилотного транспортного самолета

Китайский беспилотный транспортный самолет «Цзяньин 60», крупнейший в мире в своем классе, снова привлек к себе внимание специалистов. На открывшейся недавно Второй международной конференции по развитию низковысотной авиации Китая компания Shaanxi Aircraft не только представила модель самолета, но и раскрыла ключевые технические данные о самолете.

Сообщество
# авиация
# беспилотники
# Китай
# технологии
# транспорт
Модель китайского беспилотного транспортного самолета «Цзяньин 60» / © Shaanxi Aircraft
Модель китайского беспилотного транспортного самолета «Цзяньин 60» / © Shaanxi Aircraft

Согласно информации на экранах выставочного стенда, максимальная взлетная масса беспилотника достигает 61 тонны, а полезная нагрузка — 20 тонн. Это не только превышает предыдущий рекорд китайского W5000 (пять тонн), но и оставляет далеко позади аналогичные западные разработки: американский Pelican Cargo (180 килограммов) и европейский «Черный лебедь» (350 килограммов).

Модель китайского беспилотного транспортного самолета «Цзяньин 60» / © Shaanxi Aircraft
Модель китайского беспилотного транспортного самолета «Цзяньин 60» / © Shaanxi Aircraft

Грузоподъемность в 20 тонн ставит «Цзяньин 60» на уровень тактических транспортников ВВС Китая Y-8C и Y-9. В сочетании с дальностью 4500 километров это означает, что самолет способен выполнять межрегиональные перевозки крупных грузов в полностью беспилотном режиме. Применение таких технологий обещает быть весьма перспективным.

Модель китайского беспилотного транспортного самолета «Цзяньин 60» / © Shaanxi Aircraft
Модель китайского беспилотного транспортного самолета «Цзяньин 60» / © Shaanxi Aircraft

При внимательном изучении деталей «Цзяньин 60» становится ясно, что его конструкция унаследовала многие решения от проверенной серии транспортников Y-8 и Y-9.

«Цзяньин 60» имеет длину 35 метров и размах крыльев 38 метров, что примерно соответствует Y-8, но немного короче, чем Y-9. Ширина и высота грузового отсека — около 3,2 метров. Отсутствие кабины пилотов позволило увеличить длину отсека до 16,2 метров, что достаточно для размещения стандартных военных контейнеров или десантных боевых машин ZBD-03.

По сравнению с пилотируемыми транспортниками, главная инновация «Цзяньин 60» заключается в его беспилотности. Отказ от кабины и систем жизнеобеспечения позволил увеличить объем грузового отсека и значительно снизить массу конструкции. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы. Канал «Москва — Волга»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Окт
700
Как устроены исследования питания
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Окт
Бесплатно
Ревизские сказки и исповедные росписи как источник информации
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
14 Окт
600
Симбиоз лишайников: целая вселенная на заборе
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
14 Окт
700
Неожиданная биология: прорывы сентября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
1300
Национальная генетическая инициатива
Живое слово
Тверь
Лекция
15 Окт
750
Базальные ядра: нейробиология привычек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 08:07
Александр Березин

SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя

Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Тюменские биологи выбрали десять лучших сортов льна для сурового климата

    14 октября, 12:12

  2. Лингвисты обнаружили монгольские заимствования в якутском эпосе

    14 октября, 11:31

  3. Ученые в три раза повысили эффективность катализатора для производства водорода

    14 октября, 11:00

  4. Феномен NEET: ученые рассказали, почему родители по-разному реагируют на пассивный образ жизни сына и дочери

    14 октября, 10:34
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Михаил
11 минут назад
Интересно, откуда тут столько укропа выросло?

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Ольга Маринская
56 минут назад
Спасибо за статью! Я как раз только вчера (какая синхроничность!!!!!) прочитала на эту тему главу у Джо Диспенза в книге "Сверхестественный разум", и

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

1 2
1 час назад
Мда, понятно. Собрались очередные пустозвоны без единой свежей идеи. Очередные банальности про фотосинтез. Какой фотосинтез? Где фотосинтез? На

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

SuperTurg
2 часа назад
Т.е. большинство спутников имеет радар и/или систему оптического распознавания, и также большинство спутников имеет маневровые двигатели? Мне

Исследователи установили, что спутники все чаще уклоняются от столкновений

Иван Колупаев
2 часа назад
Alex, прекрасная экономическая модель у них не с неба свалилась. И до 70-х годов прошлого века Китай тоже был в *опе. Но Китай сумел подружиться с

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Иван Колупаев
2 часа назад
Void, я вас немного расстрою но защита от радиации это не обязательно магнитное поле и даже на Земле основную защиту дает плотная атмосфера. Марс

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Roman Frolov
2 часа назад
Да вы что!? Ах какие неаккуратные ученые там собрались, как жаль что вас там не было, вы бы им сказали про магнитное поле! Тогда бы они не сделали бы

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Dmitriy
2 часа назад
Проверять в нескольких болванчиках это тоже глупо. Их можно уговорить ответить так как ты хочешь. Например если спросить он является ии, по началу

Американка с помощью ChatGPT выиграла суд, который до этого проиграл адвокат

Иван Колупаев
2 часа назад
Sergey, у Венеры тоже нет магнитного поля и что? По вашей логике там нет атмосферы а все кто знает об этом пришли пофантазировать. На самом деле наличие

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Сергей Петровский
3 часа назад
Ну дураки же сами всё, развалили , распилили, воюют друг с другом регулярно идиоты. И в чат пишут Чайна стронг. У вас то всё это было , а теперь только

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Sergey Vasenin
3 часа назад
У Марса нет магнитного поля = нечему защищать новообразуемую атмосферу от "выдувания" космическим ветром = атмосферу опять сдует, как сдуло ту, то

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Andy Caufman
3 часа назад
Said, то есть ты всерьез защищаешь это животное выше, вместо того, чтобы осудить его бескультурье? Не я придумал то, что в наше время мусульманские

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Alex Alexandrov
3 часа назад
У китайцев мощная финансовая поддержка! Они в этом плане молодцы! Ведут бизнес по всему миру! Их товары везде от крупных супермаркетов в

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Void Alex
3 часа назад
Все это очень интересно но у Марса нет магнитного поля почти. Толку от воздуха с таким радиационным фоном...

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Aslan Bekirov
3 часа назад
Это вы про боевых коней?

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Иван Колупаев
4 часа назад
Aitneics, да нет всего лишь аналогия поясняющая логическую ошибку. Если бы требовалось создать искусственную птицу или хотя бы работающее птичье

Сэм Альтман предупредил о возможном крахе индустрии ИИ

Алексей К
4 часа назад
Круто... Сможет беляши пацанам в опорниках разогревать

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

Igor Niko ov
4 часа назад
Mikhail, ну у америкосов же летал дрон «Изобретательность», правда 40 оборотов в секунду! крутил винт) Так что инженеры задачу принципиально решили.

В России представили марсоход, работающий на энергии ветра

Sergey Jan
5 часов назад
Неплохо было бы его опробовать на кацапских выродках.

США представили первого в мире боевого робота с микроволновым оружием

timur kulgunin
5 часов назад
Там населения очень мало.

Золотая жила редкоземельных металлов: 10 стран, контролирующих ключевые ресурсы

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно