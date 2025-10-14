Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай представил модель крупнейшего в мире беспилотного транспортного самолета

Китайский беспилотный транспортный самолет «Цзяньин 60», крупнейший в мире в своем классе, снова привлек к себе внимание специалистов. На открывшейся недавно Второй международной конференции по развитию низковысотной авиации Китая компания Shaanxi Aircraft не только представила модель самолета, но и раскрыла ключевые технические данные о самолете.

Модель китайского беспилотного транспортного самолета «Цзяньин 60» / © Shaanxi Aircraft

Согласно информации на экранах выставочного стенда, максимальная взлетная масса беспилотника достигает 61 тонны, а полезная нагрузка — 20 тонн. Это не только превышает предыдущий рекорд китайского W5000 (пять тонн), но и оставляет далеко позади аналогичные западные разработки: американский Pelican Cargo (180 килограммов) и европейский «Черный лебедь» (350 килограммов).

Грузоподъемность в 20 тонн ставит «Цзяньин 60» на уровень тактических транспортников ВВС Китая Y-8C и Y-9. В сочетании с дальностью 4500 километров это означает, что самолет способен выполнять межрегиональные перевозки крупных грузов в полностью беспилотном режиме. Применение таких технологий обещает быть весьма перспективным.

При внимательном изучении деталей «Цзяньин 60» становится ясно, что его конструкция унаследовала многие решения от проверенной серии транспортников Y-8 и Y-9.

«Цзяньин 60» имеет длину 35 метров и размах крыльев 38 метров, что примерно соответствует Y-8, но немного короче, чем Y-9. Ширина и высота грузового отсека — около 3,2 метров. Отсутствие кабины пилотов позволило увеличить длину отсека до 16,2 метров, что достаточно для размещения стандартных военных контейнеров или десантных боевых машин ZBD-03.

По сравнению с пилотируемыми транспортниками, главная инновация «Цзяньин 60» заключается в его беспилотности. Отказ от кабины и систем жизнеобеспечения позволил увеличить объем грузового отсека и значительно снизить массу конструкции.