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В Китае показали новый грузовой беспилотник — самый большой в мире

Разработка беспилотных грузовых самолетов в Китае движется быстрыми темпами. На выставке Airshow China впервые публично представили самый большой в мире грузовой беспилотник W5000.

Дрон W5000 на авиасалоне в Чжухае / © Costfoto / NurPhoto

Название дрона W5000 отсылает к полезной нагрузке в 5000 килограммов, которую он способен перевозить.

Характеристики грузового беспилотника впечатляют. Его длина составляет 21,8 метра, размах крыльев — 22,7 метра. Дрон способен развивать скорость до 526 километров в час, летать на максимальной высоте до 6000 метров и на дальность до 2600 километров.

Дрон W5000 на авиасалоне в Чжухае / © Costfoto / NurPhoto

Система управления W5000 позволяет одному оператору одновременно контролировать до пяти таких дронов.

Дрон W5000 на авиасалоне в китайском Чжухае / © Costfoto / NurPhoto

Компания — производитель W5000 Air White Whale сообщила, что рассчитывает запустить первый грузовой дрон в эксплуатацию во второй половине 2026 года.

Дрон W5000 на авиасалоне в Чжухае / © Costfoto / NurPhoto