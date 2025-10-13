Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет
Китайская частная компания Orienspace в прошлые выходные успешно провела второй запуск своей ракеты Gravity-1 с морской платформы в Желтом море.
Gravity-1 вывела на орбиту три спутника: аппарат дистанционного зондирования Земли «Куанфу 02B07» спутниковой группировки «Цзилинь-1» и спутники связи «Шутяньюсин-01/-02», созданные компанией Geespace, космическим подразделением автопроизводителя Geely.
Это был всего второй орбитальный запуск Orienspace, основанной в 2020 году. Первый полет Gravity-1 состоялся в январе 2024 года. С тех пор ракета получила ряд улучшений, повышающих стабильность и надежность. Примечательно, что компания вела открытую онлайн-трансляцию запуска, что редкость для китайских миссий.
Твердотопливная трехступенчатая Gravity-1 с четырьмя боковыми ускорителями способна выводить до 6,5 тонн на низкую орбиту и 3,7 тонны — на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.
Успешный запуск подтвердил возможность Orienspace проводить многоспутниковые миссии с морских платформ — направление, активно развивающееся в Китае. Компания конкурирует за контракты в рамках национальных мегапроектов спутниковых группировок «Гоуван» и «Тысяча парусов».
Запуск Gravity-1 стал 60-м орбитальным стартом Китая в 2025 году. В ближайшее время ожидаются пуски «Чанчжэн-8А» и «Чанчжэн-12» с космодрома на острове Хайнань, а к концу года планируются дебюты многоразовых ракет как от государственных, так и от частных компаний.
Летающий между Юпитером и Нептуном 260-километровый обладатель системы колец оказался интересен не только самим фактом их существования у столь небольшого небесного тела: как выяснилось, кольца астероида Харикло стремительно видоизменяются.
Событие GW200208 222617, зарегистрированное гравитационными обсерваториями Земли несколько лет назад, стало первым относительно уверенным кандидатом в слияние черных дыр с вытянутыми орбитами. Астрономы выяснили, на что этот признак указывает: слияние, с высокой вероятностью, произошло в довольно плотном скоплении. Ранее скопления с большим числом черных дыр предложили на роль темной материи.
Некоторые домашние собаки ведут себя с игрушками так, что это напоминает поведенческую зависимость у людей. В эксперименте швейцарские ученые выявили симптомы «игрушкомании» у трети псов-участников, что может говорить об их распространенности.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
