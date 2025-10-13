Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самая мощная полностью твердотопливная ракета-носитель Gravity-1 выполнила второй полет

Китайская частная компания Orienspace в прошлые выходные успешно провела второй запуск своей ракеты Gravity-1 с морской платформы в Желтом море.

Второй запуск Gravity-1 / © Ourspace

Gravity-1 вывела на орбиту три спутника: аппарат дистанционного зондирования Земли «Куанфу 02B07» спутниковой группировки «Цзилинь-1» и спутники связи «Шутяньюсин-01/-02», созданные компанией Geespace, космическим подразделением автопроизводителя Geely.

Второй запуск Gravity-1 / © Ourspace

Это был всего второй орбитальный запуск Orienspace, основанной в 2020 году. Первый полет Gravity-1 состоялся в январе 2024 года. С тех пор ракета получила ряд улучшений, повышающих стабильность и надежность. Примечательно, что компания вела открытую онлайн-трансляцию запуска, что редкость для китайских миссий.

Твердотопливная трехступенчатая Gravity-1 с четырьмя боковыми ускорителями способна выводить до 6,5 тонн на низкую орбиту и 3,7 тонны — на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

Успешный запуск подтвердил возможность Orienspace проводить многоспутниковые миссии с морских платформ — направление, активно развивающееся в Китае. Компания конкурирует за контракты в рамках национальных мегапроектов спутниковых группировок «Гоуван» и «Тысяча парусов».

Запуск Gravity-1 стал 60-м орбитальным стартом Китая в 2025 году. В ближайшее время ожидаются пуски «Чанчжэн-8А» и «Чанчжэн-12» с космодрома на острове Хайнань, а к концу года планируются дебюты многоразовых ракет как от государственных, так и от частных компаний.