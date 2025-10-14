  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
14 октября, 09:45
Рейтинг: +703
Посты: 2155

Исследователи установили, что спутники все чаще уклоняются от столкновений

Сотни спутников вскоре могут оказаться в областях, уже переполненных настолько, что безопасная и долговременная работа там станет невозможной, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Acta Astronautica.

Художественное изображение аппаратов Starlink / © SpaceX
Художественное изображение аппаратов Starlink / © SpaceX

Ученые установили, что если в 2019 году лишь 0,2% спутников на низкой околоземной орбите были вынуждены выполнять более десяти маневров уклонения от столкновений в месяц, то к началу 2025 года этот показатель вырос в семь раз — до 1,4%. На первый взгляд цифра невелика, но в абсолютных значениях это означает, что примерно 340 спутников значительную часть времени тратят на то, чтобы уклоняться от космического мусора и других аппаратов.

При этом количество спутников продолжает стремительно расти. В 2019 году на низкой околоземной орбите находилось около 13 700 объектов, включая обломки. К 2025 году их стало уже 24 185, что означает рост на 76%. Согласно прогнозам отрасли, к концу десятилетия на низкой околоземной орбите могут находиться до 70 000 спутников — более чем в пять раз больше, чем в 2019 году. Авторы исследования считают, что частота в десять маневров уклонения в месяц — это порог, после которого эксплуатация спутников становится слишком сложной и неэффективной.

Исследователи использовали данные из каталога космических объектов, который ведет Космическое командование США, и смоделировали вероятность столкновений для каждой пары объектов — спутников и обломков — в одной и той же орбитальной области. Каждый случай, когда два объекта оказывались ближе 200 метров друг к другу, фиксировался как ситуация, требующая маневра уклонения.

Разные операторы используют разные критерии для принятия решения о маневре. NASA проводит уклонение, если риск столкновения превышает 1 к 100 000, тогда как компания SpaceX — крупнейший оператор спутников в мире с мегасозвездием Starlink — действует осторожнее: ее автоматическая система уклонения реагирует уже при риске 1 к миллиону. Частые маневры создают перебои в работе, с которыми одни операторы справляются легче, чем другие.

Кроме того, даже при регулярных маневрах уклонения нельзя гарантировать их успешность. Отслеживание объектов в космосе не идеально, и возможны ошибки в расчетах. Более того, предыдущие исследования показали, что сам маневр уклонения может повысить риск столкновения с другим аппаратом, так как изменяет орбиту спутника, а алгоритмы прогнозирования не всегда успевают это учесть. Чем больше спутников на орбите, тем выше вероятность того, что такие маневры закончатся неудачей. 

13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
14 октября, 08:07
Александр Березин

SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя

Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
