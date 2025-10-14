Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Исследователи установили, что спутники все чаще уклоняются от столкновений
Сотни спутников вскоре могут оказаться в областях, уже переполненных настолько, что безопасная и долговременная работа там станет невозможной, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Acta Astronautica.
Ученые установили, что если в 2019 году лишь 0,2% спутников на низкой околоземной орбите были вынуждены выполнять более десяти маневров уклонения от столкновений в месяц, то к началу 2025 года этот показатель вырос в семь раз — до 1,4%. На первый взгляд цифра невелика, но в абсолютных значениях это означает, что примерно 340 спутников значительную часть времени тратят на то, чтобы уклоняться от космического мусора и других аппаратов.
При этом количество спутников продолжает стремительно расти. В 2019 году на низкой околоземной орбите находилось около 13 700 объектов, включая обломки. К 2025 году их стало уже 24 185, что означает рост на 76%. Согласно прогнозам отрасли, к концу десятилетия на низкой околоземной орбите могут находиться до 70 000 спутников — более чем в пять раз больше, чем в 2019 году. Авторы исследования считают, что частота в десять маневров уклонения в месяц — это порог, после которого эксплуатация спутников становится слишком сложной и неэффективной.
Исследователи использовали данные из каталога космических объектов, который ведет Космическое командование США, и смоделировали вероятность столкновений для каждой пары объектов — спутников и обломков — в одной и той же орбитальной области. Каждый случай, когда два объекта оказывались ближе 200 метров друг к другу, фиксировался как ситуация, требующая маневра уклонения.
Разные операторы используют разные критерии для принятия решения о маневре. NASA проводит уклонение, если риск столкновения превышает 1 к 100 000, тогда как компания SpaceX — крупнейший оператор спутников в мире с мегасозвездием Starlink — действует осторожнее: ее автоматическая система уклонения реагирует уже при риске 1 к миллиону. Частые маневры создают перебои в работе, с которыми одни операторы справляются легче, чем другие.
Кроме того, даже при регулярных маневрах уклонения нельзя гарантировать их успешность. Отслеживание объектов в космосе не идеально, и возможны ошибки в расчетах. Более того, предыдущие исследования показали, что сам маневр уклонения может повысить риск столкновения с другим аппаратом, так как изменяет орбиту спутника, а алгоритмы прогнозирования не всегда успевают это учесть. Чем больше спутников на орбите, тем выше вероятность того, что такие маневры закончатся неудачей.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.
Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
