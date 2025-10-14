Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астрофотограф объединил космос и своего кота на интересных снимках

Есть две вещи, которые любят люди: это милые коты и потрясающие фотографии космоса. Поэтому совершенно логично, что известный астрофотограф Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy) решил объединить свои астроснимки с фотографиями кота по кличке Грегори.

Астрофотограф объединил космос и своего кота на интересных снимках / © Andrew McCarthy

Маккарти — известный фотограф космоса. Он регулярно создает отличные снимки, которые становятся вирусными в интернете. Но недавно, вместо того чтобы выйти на задний двор с оборудованием для астрофотографии или отправиться в пустыню, Маккарти остался дома для фотосессии с Грегори.

Грегори и Луна / © Andrew McCarthy

Получившиеся фотографии показали, как Грегори «загорает» под Солнцем, играет с Сатурном и рассматривает звезды. Эти изображения собраны в календарь, и Маккарти намерен поделиться доходами от его продажи с приютом, откуда он взял Грегори.

Астрофотограф объединил космос и своего кота на интересных снимках / © Andrew McCarthy

Грегори «загорает» под Солнцем / © Andrew McCarthy

Астрофотограф объединил космос и своего кота на интересных снимках / © Andrew McCarthy

Астрофотограф объединил космос и своего кота на интересных снимках / © Andrew McCarthy

Грегори на Луне / © Andrew McCarthy