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Астрофотограф получил 400-мегапиксельное изображение галактики Андромеды

Известный астрофотограф Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy) недавно поделился детализированным снимком соседки Млечного пути — галактики Андромеды, которое он сделал ночью в Техасе.

Галактика Андромеды, запечатленная Эндрю Маккарти / © Andrew McCarthy

Маккарти использовал два астрономических телескопа с зеркалами диаметром в 30 сантиметров, чтобы запечатлеть Андромеду, которая находится на расстоянии 2,5 миллионов световых лет от Земли.

Фрагмент галактики Андромеда, запечатленный Эндрю Маккарти / © Andrew McCarthy

Конечно, новый снимок Маккарти не сравнится с возможностями космической обсерватории «Хаббл», однако он выглядит потрясающе.

Фрагмент галактики Андромеда, запечатленный Эндрю Маккарти / © Andrew McCarthy

Фрагмент галактики Андромеда, запечатленный Эндрю Маккарти / © Andrew McCarthy