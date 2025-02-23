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Астрофотограф получил 400-мегапиксельное изображение галактики Андромеды
Известный астрофотограф Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy) недавно поделился детализированным снимком соседки Млечного пути — галактики Андромеды, которое он сделал ночью в Техасе.
Маккарти использовал два астрономических телескопа с зеркалами диаметром в 30 сантиметров, чтобы запечатлеть Андромеду, которая находится на расстоянии 2,5 миллионов световых лет от Земли.
Конечно, новый снимок Маккарти не сравнится с возможностями космической обсерватории «Хаббл», однако он выглядит потрясающе.
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Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.
Американские нейробиологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации». Ученые впервые описали целую последовательность таких поведенческих реакций и выяснили, какие механизмы мозга за ними стоят.
Возникшие еще в начале космической эры идеи о гигантских станциях по сбору солнечной энергии и «мирах-кольцах» много лет считались нереалистичными с точки зрения физики: расчеты показали, что гравитационная нестабильность неизбежно привела бы к их разрушению. Недавно возникло предположение, что вовсе не обязательно искать или даже самим конструировать что-либо подобное вокруг одиночной звезды. Во Вселенной множество двойных систем, и при некоторых условиях в них могло бы стабильно удерживаться такое астроинженерное сооружение.
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