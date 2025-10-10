Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай запустил первую солнечно-термальную электростанцию с двумя башнями в пустыне Гоби

В Китае совершили новый прорыв в области возобновляемой энергетики, запустив первую солнечно-термальную электростанцию, использующую систему с двумя башнями для выработки электроэнергии в пустыне Гоби.

Китай ввел в эксплуатацию первую солнечно-термальную электростанцию с двумя башнями в пустыне Гоби / © China Three Gorges Corporation

Разработанная корпорацией Three Gorges Corporation — компанией, специализирующейся на ветровой и солнечной энергетике и базирующейся в уезде Гуачжоу, — новая установка объединяет эффективность, инновации и крупномасштабное производство чистой энергии в одном из самых суровых уголков планеты. Пустыня Гоби — шестая по величине пустыня в мире, расположенная на севере Китая и юге Монголии, — отличается чрезвычайно сухим климатом: здесь выпадает от 50 до 200 миллиметров осадков в год, а в некоторых районах — менее 50 миллиметров. Эта экстремальная засушливость в сочетании с обилием солнечного света делает Гоби идеальным местом для крупномасштабной генерации солнечной энергии.

Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), уникальная солнечно-термальная электростанция оснащена двумя башнями высотой по 200 метров, каждая из которых окружена огромным полем из 27 000 зеркал — гелиостатов. Зеркала фокусируют солнечные лучи на башнях, где температура достигает 570 °C. Этот жар используется для плавления и аккумулирования энергии в специальном теплоемком материале.

Накопленное тепло затем преобразуется в пар, который вращает турбину, обеспечивая выработку электроэнергии даже после захода солнца или в пасмурную погоду.

В отличие от традиционных фотоэлектрических панелей, напрямую превращающих солнечный свет в электричество, солнечно-термальные системы используют тепловую энергию. Это делает их одной из немногих возобновляемых технологий, способных обеспечивать стабильную и управляемую подачу энергии по требованию.

Двухбашенная конструкция повышает общую эффективность примерно на 25 % по сравнению с традиционными одно башенными системами. Это достигается тем, что каждая башня работает в разное время суток: восточная собирает солнечный свет утром, а западная — после полудня. Кроме того, поля зеркал частично перекрываются, что снижает общее количество гелиостатов и, следовательно, сокращает расходы на строительство — ведь на них приходится почти 60 % стоимости всей установки.

На данный момент в Китае действуют 21 коммерческая солнечно-термальная электростанция общей мощностью 1,57 миллиона киловатт. Еще 30 проектов находятся на стадии строительства и добавят примерно 3,1 миллиона киловатт.