Уведомления
Маск инвестировал миллиарды долларов в создание нового центра ИИ
В Мемфисе (штат Теннесси) возводится огромный вычислительный центр в интересах компании xAI Илона Маска, который будет соперничать с уже действующим центром площадью 114 акров.
Как сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), строительство гигантского объекта близится к завершению. Маск утверждает, что в новом центре разместится более 500 000 графических процессоров для искусственного интеллекта.
Проект получил говорящее имя «Колосс 2» (Colossus 2) — в честь своего «старшего брата», другого вычислительного центра, расположенного буквально через дорогу. По данным источников WSJ, для его полного завершения требуется еще около 300 000 графических процессоров Nvidia. Только они обойдутся как минимум в 18 миллиардов долларов, не считая сотен тысяч уже установленных чипов и колоссальных затрат на само здание.
Первый комплекс «Колосс» построили в рекордные сроки — Маск запитал его с помощью временных метановых генераторов, чтобы обойти местные экологические нормы и как можно быстрее ввести объект в эксплуатацию. Позже он приобрел близлежащую электростанцию, чтобы покрыть значительные потребности центра в электроэнергии — шаг, который придется повторить и для «Колосс 2».
«Всего за год компания xAI стала вторым по величине налогоплательщиком в Мемфисе и округе после FedEx», — заявил член местной торговой палаты Билл Данавант в интервью WSJ.
Однако он умолчал о другой стороне вопроса: по данным Совета по защите природных ресурсов (NRDC), новый объект рискует стать одним из крупнейших источников загрязнения в регионе. Местные жители уже страдают от отключений электричества, роста коммунальных тарифов и усиливающегося смога.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
