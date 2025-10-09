  • Добавить в закладки
Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
9 октября, 08:01
Маск инвестировал миллиарды долларов в создание нового центра ИИ

В Мемфисе (штат Теннесси) возводится огромный вычислительный центр в интересах компании xAI Илона Маска, который будет соперничать с уже действующим центром площадью 114 акров.

Вычислительные центры «Колосс» и «Колосс 2» / © Harold Marulanda
Вычислительные центры «Колосс» и «Колосс 2» / © Harold Marulanda

Как сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), строительство гигантского объекта близится к завершению. Маск утверждает, что в новом центре разместится более 500 000 графических процессоров для искусственного интеллекта.

Проект получил говорящее имя «Колосс 2» (Colossus 2) — в честь своего «старшего брата», другого вычислительного центра, расположенного буквально через дорогу. По данным источников WSJ, для его полного завершения требуется еще около 300 000 графических процессоров Nvidia. Только они обойдутся как минимум в 18 миллиардов долларов, не считая сотен тысяч уже установленных чипов и колоссальных затрат на само здание.

Первый комплекс «Колосс» построили в рекордные сроки — Маск запитал его с помощью временных метановых генераторов, чтобы обойти местные экологические нормы и как можно быстрее ввести объект в эксплуатацию. Позже он приобрел близлежащую электростанцию, чтобы покрыть значительные потребности центра в электроэнергии — шаг, который придется повторить и для «Колосс 2».

«Всего за год компания xAI стала вторым по величине налогоплательщиком в Мемфисе и округе после FedEx», — заявил член местной торговой палаты Билл Данавант в интервью WSJ.

Однако он умолчал о другой стороне вопроса: по данным Совета по защите природных ресурсов (NRDC), новый объект рискует стать одним из крупнейших источников загрязнения в регионе. Местные жители уже страдают от отключений электричества, роста коммунальных тарифов и усиливающегося смога.

