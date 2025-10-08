Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Строгая фруктовая диета довела уроженку Польши до смерти

На Бали умерла выпускница британского университета, которая придерживалась фруктовой диеты. Перед смертью она весила 22 килограмма.

Каролина Кшижак, сидевшая на фруктовой диете / © carolina.mariie, Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена)

Как сообщает The Cut, 27-летняя уроженка Польши Каролина Кшижак сидела на строгой веганской диете, состоящей в основном из сырых фруктов, иногда из орехов и семян. Ее состояние здоровья постепенно начало ухудшаться.

Девушка сильно теряла вес. Она жаловалась на ломкие желтые ногти и гниющие зубы. По словам ее знакомого, у Кшижак развились остеопороз и дефицит альбумина, что привело к отекам и опуханию стоп.

Кшижак начала придерживаться веганского питания в 19 лет, учась в одном из университетов Британии. Когда родители девушки заметили ее худобу, они настояли, чтобы она вернулась домой и начала лечиться от расстройства пищевого поведения. Однако Кшижак продолжила сидеть на строгой диете.

Девушка приехала на Бали отдохнуть в 2024 году. Ее худоба и состояние напугали работников курорта. Она была настолько истощена, что администраторам приходилось ее поддерживать. Работники предлагали ей вызвать врача, но она отказалась. Спустя несколько дней она умерла.