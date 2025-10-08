  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
8 октября, 22:52
Рейтинг: +72
Посты: 195

Строгая фруктовая диета довела уроженку Польши до смерти

На Бали умерла выпускница британского университета, которая придерживалась фруктовой диеты. Перед смертью она весила 22 килограмма.

Сообщество
# Анорексия
# веганство
# диеты
# здоровье
# питание
Каролина Кшижак, сидевшая на фруктовой диете / © carolina.mariie, Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Каролина Кшижак, сидевшая на фруктовой диете / © carolina.mariie, Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена)

Как сообщает The Cut, 27-летняя уроженка Польши Каролина Кшижак сидела на строгой веганской диете, состоящей в основном из сырых фруктов, иногда из орехов и семян. Ее состояние здоровья постепенно начало ухудшаться.

Девушка сильно теряла вес. Она жаловалась на ломкие желтые ногти и гниющие зубы. По словам ее знакомого, у Кшижак развились остеопороз и дефицит альбумина, что привело к отекам и опуханию стоп.

Кшижак начала придерживаться веганского питания в 19 лет, учась в одном из университетов Британии. Когда родители девушки заметили ее худобу, они настояли, чтобы она вернулась домой и начала лечиться от расстройства пищевого поведения. Однако Кшижак продолжила сидеть на строгой диете. 

Девушка приехала на Бали отдохнуть в 2024 году. Ее худоба и состояние напугали работников курорта. Она была настолько истощена, что администраторам приходилось ее поддерживать. Работники предлагали ей вызвать врача, но она отказалась. Спустя несколько дней она умерла.

Комментарии

