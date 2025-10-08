Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай испытал крупнейшую в мире ветровую турбину для морских электростанций

В Китае стартовали испытания самой мощной в мире морской ветровой турбины единичной установки мощностью 26 мегаватт. Тесты прошли в городе Дунъин, провинция Шаньдун (восток Китая).

Роторный блок 26-мегаваттной ветроустановки / © CGTN

Огромная установка, расположенная на площадке Dongying Wind Power Equipment Testing and Certification Innovation Base, заметна издалека и значительно превосходит по размерам другие турбины поблизости. Ее монтаж завершили 29 августа 2025 года.

Внутреннее устройство турбины / © CGTN

Хотя турбина разработана для эксплуатации на море, ее первый прототип установлен на суше для упрощения испытаний.

По данным производителя, компании Dongfang Electric Corporation, диаметр ротора составляет 310 метров, а длина лопастей — 153 метра. Общая высота конструкции приближается к 200 метрам, площадь ометания ротора достигает 77 000 квадратных метров. Турбина полностью спроектирована и изготовлена в Китае.

Заместитель директора института исследований и проектирования ветроэнергетических систем компании, Ян Сэнлин, сообщил журналистам, что при средней годовой скорости ветра в 10 метров в секунду одна такая установка способна вырабатывать до 100 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии в год — это заметный вклад в развитие возобновляемой энергетики.

По его словам, испытания прошли успешно, и уже в 2026 году компания планирует начать строительство аналогичных турбин в южных провинциях Гуандун и Фуцзянь.