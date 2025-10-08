Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай испытал крупнейшую в мире ветровую турбину для морских электростанций
В Китае стартовали испытания самой мощной в мире морской ветровой турбины единичной установки мощностью 26 мегаватт. Тесты прошли в городе Дунъин, провинция Шаньдун (восток Китая).
Огромная установка, расположенная на площадке Dongying Wind Power Equipment Testing and Certification Innovation Base, заметна издалека и значительно превосходит по размерам другие турбины поблизости. Ее монтаж завершили 29 августа 2025 года.
Хотя турбина разработана для эксплуатации на море, ее первый прототип установлен на суше для упрощения испытаний.
По данным производителя, компании Dongfang Electric Corporation, диаметр ротора составляет 310 метров, а длина лопастей — 153 метра. Общая высота конструкции приближается к 200 метрам, площадь ометания ротора достигает 77 000 квадратных метров. Турбина полностью спроектирована и изготовлена в Китае.
Заместитель директора института исследований и проектирования ветроэнергетических систем компании, Ян Сэнлин, сообщил журналистам, что при средней годовой скорости ветра в 10 метров в секунду одна такая установка способна вырабатывать до 100 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии в год — это заметный вклад в развитие возобновляемой энергетики.
По его словам, испытания прошли успешно, и уже в 2026 году компания планирует начать строительство аналогичных турбин в южных провинциях Гуандун и Фуцзянь.
