Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
8 октября, 15:00
Рейтинг: +72
Посты: 194

Аэропорт «Звартноц» не справляется с потоком пассажиров: в Ереване построят новый терминал за $500 миллионов

В ереванском аэропорту «Звартноц» появится новый терминал. В его создание инвестируют 500 миллионов долларов.

# Армения
# аэропорты
# инвестиции
# экономика
Прообраз нового терминала ереванского аэропорта «Звартноц» / © изображение сгенерировано искусственным интеллектом 
Прообраз нового терминала ереванского аэропорта «Звартноц» / © изображение сгенерировано искусственным интеллектом 

В интервью Forbes генеральный директор Armenia International Airports Марсело Венде рассказал, что в ближайшие 10 лет компания собирается инвестировать в строительство терминала 500 миллионов долларов.

Венден пояснил, что в течение последних двух лет пассажиропоток превысил 5,5 миллиона человек в год. Нынешний терминал аэропорта может обслуживать в год 3-4 миллиона пассажиров.

Поскольку эксплуатационных мощностей существующего терминала недостаточно, аэропорт нужно расширять. Количество посадочных выходов планируют увеличить с 6 до 16. Залы прибытия, иммиграционные зоны и таможенные зоны — удвоить.

В аэропорту оборудуют современные залы, расширят парковку и улучшат транспортное сообщение для пассажиров. Новый терминал хотят сделать одним из самых современных аэропортов региона.

