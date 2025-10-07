Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Люди больше не могут отличить голос ИИ от голоса реального человека
Исследователи выяснили, что среднестатистическому пользователю становится сложнее отличать голоса, созданные с помощью искусственного интеллекта, от голосов живых людей.
Как выяснили ученые из Лондонского университета Королевы Марии (Queen Mary University of London) и Университетского колледжа Лондона (University College London), когда люди слушают человеческие голоса и их сгенерированные искусственным интеллектом версии, они не могут точно сказать, какие из них настоящие. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS One.
Созданные с помощью искусственного интеллекта голоса используются, к примеру, в Siri и автоматизированных системах обслуживания клиентов. Они кажутся плоскими и искусственными. Однако новое исследование показало, что дипфейковые голоса, обученные на записях реальных людей, кажутся настолько же убедительными, как и настоящие.
Участники исследования прослушали образцы 80 различных голосов — 40 из них были созданы с помощью искусственного интеллекта, еще 40 — реальные человеческие голоса. Ученые попросили определить, какие голоса являются настоящими.
Участники исследования классифицировали как человеческие 41% голосов, сгенирированных с нуля. Это позволяет предположить, что в большинстве случаев их все еще можно отличить от реальных людей.
Однако 58% участников классифицировали дипфейковые голоса как человеческие. Настоящие голоса людей сочли реальными лишь 62% участников. Исследователи пришли к выводу, что нет статистически значимой разницы в способности отличать голоса реальных людей от их дипфейковых клонов.
Авторы исследования отмечают, что это может иметь серьезные последствия для этики, авторского права и безопасности. Если преступники смогут использовать искусственный интеллект, чтобы клонировать чей-то голос, им будет проще обойти голосовую аутентификацию в банке или обманом заставить кого-то перевести деньги.
