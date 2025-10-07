  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 октября, 11:23
Рейтинг: +72
Посты: 190

Люди больше не могут отличить голос ИИ от голоса реального человека

Исследователи выяснили, что среднестатистическому пользователю становится сложнее отличать голоса, созданные с помощью искусственного интеллекта, от голосов живых людей.

# голоса
# дипфейки
# искусственный интеллект
# технологии
Кадр из фильма «Я, робот» / © Twentieth Century Fox
Кадр из фильма «Я, робот» / © Twentieth Century Fox

Как выяснили ученые из Лондонского университета Королевы Марии (Queen Mary University of London) и Университетского колледжа Лондона (University College London), когда люди слушают человеческие голоса и их сгенерированные искусственным интеллектом версии, они не могут точно сказать, какие из них настоящие. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS One

Созданные с помощью искусственного интеллекта голоса используются, к примеру, в Siri и автоматизированных системах обслуживания клиентов. Они кажутся плоскими и искусственными. Однако новое исследование показало, что дипфейковые голоса, обученные на записях реальных людей, кажутся настолько же убедительными, как и настоящие.

Участники исследования прослушали образцы 80 различных голосов — 40 из них были созданы с помощью искусственного интеллекта, еще 40 — реальные человеческие голоса. Ученые попросили определить, какие голоса являются настоящими.

Участники исследования классифицировали как человеческие 41% голосов, сгенирированных с нуля. Это позволяет предположить, что в большинстве случаев их все еще можно отличить от реальных людей. 

Однако 58% участников классифицировали дипфейковые голоса как человеческие. Настоящие голоса людей сочли реальными лишь 62% участников. Исследователи пришли к выводу, что нет статистически значимой разницы в способности отличать голоса реальных людей от их дипфейковых клонов.

Авторы исследования отмечают, что это может иметь серьезные последствия для этики, авторского права и безопасности. Если преступники смогут использовать искусственный интеллект, чтобы клонировать чей-то голос, им будет проще обойти голосовую аутентификацию в банке или обманом заставить кого-то перевести деньги.

