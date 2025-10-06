  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
6 октября, 10:00
Рейтинг: +277
Посты: 831

Самые высокие мосты мира: инженерные гиганты и рекордные конструкции

Самые высокие мосты мира поднимаются выше небоскребов. Мосты всегда были одними из самых впечатляющих инженерных чудес. Однако за последние десятилетия рекордные сооружения переосмыслили мостостроение, подняв его на новый уровень.

# Китай
# мосты
# Россия
# строительство
# технологии
Проект моста Пучжехей / © Highest bridges
Проект моста Пучжехей / © Highest bridges

В данном материале под «самыми высокими» мостами понимается структурная высота — расстояние от вершины опоры или пилона до самой нижней видимой части фундамента. Это не то же самое, что высота дорожного полотна над землей или водой. Некоторые мосты с высокими пилонами не являются «самыми высокими» над долинами или реками, а мосты с более скромными опорами могут пересекать огромные ущелья. На 2025 год самые высокие мосты по структурной высоте в основном находятся в Китае, хотя виадук Мийо во Франции остается одним из самых знаковых сооружений. Многие из этих мостов все еще строятся, что показывает, насколько быстро новые инфраструктурные проекты продолжают изменять мировые рейтинги.

После завершения строительства мост Пучжэхэй в провинции Юньнань, Китай, станет самым высоким по структуре мостом в мире. Его западная опора достигнет 385 метров, превзойдя все существующие рекорды. Дизайн предусматривает главный пролет длиной 930 метров через долину реки Нанпан. Из-за растущего уровня водохранилища высота дорожного полотна над водой составит около 444 метров.

Мост, рассчитанный на скоростное шоссе, планируется к вводу в эксплуатацию в 2028 году. Он станет важным элементом региональной транспортной сети. Масштаб сооружения отражает как стремительное развитие инфраструктуры Китая, так и инженерные амбиции страны.

Мост Чангтай / © China Communications Construction
Мост Чангтай / © China Communications Construction

Мост Чангтай через реку Янцзы в провинции Цзянсу (Китай) имеет пилоны высотой 352 метра. Открытый для движения в 2025 году, мост протянулся на более чем 10 километров, что делает его одним из самых длинных и одновременно самых высоких мостов мира. Главный пролет составляет 1176 метров.

Строительство моста через реку Янцзы Чжанцзяган-Цзинцзян-Ругао / © wikipedia
Строительство моста через реку Янцзы Чжанцзяган-Цзинцзян-Ругао / © wikipedia

Мост через реку Янцзы Чжанцзяган-Цзинцзян-Ругао. Будущий подвесной мост через Янцзы будет иметь пилоны высотой 350 метров, а главный пролет превысит 2 300 метров. Мост соединит важные промышленные города дельты Янцзы, облегчая транспортировку товаров и торговлю.

Хотя мост еще строится, проект считается одним из самых амбициозных в программе строительства мостов Китая. Его масштабы обеспечат ему место сразу после моста Чангтай и выше виадука Мийо по высоте пилонов.

Мост Мааньшань / © wikipedia
Мост Мааньшань / © wikipedia

Мост Мааньшань в провинции Аньхой (Китай) является комбинированным дорожным и железнодорожным мостом. Пилоны достигают примерно 345 метров, а главный пролет составляет около 1120 метров, что делает его одним из крупнейших кабельно-стреловых пролетов в мире.

Виадук Мийо / © wikipedia
Виадук Мийо / © wikipedia

Виадук Мийо на юге Франции остается одним из самых известных высоких мостов мира. Построенный в 2004 году, он установил стандарт современной мостостроительной инженерии: высота пилона — 343 метра. Мост пересекает долину реки Тарн и протянулся на 2460 метров.

Мост Шизиянг, строящийся в провинции Гуандун (Китай), будет иметь пилоны 342 метра. Это подвесной мост, пересекающий рукав дельты реки Чжуцзян и связывающий крупные транспортные коридоры южного Китая. Хотя окончательные параметры пролета и материалов еще уточняются, известно, что он будет предназначен для скоростного шоссе.

Мост на остров Русский / © РИА Новости / Александр Кряжев
Мост на остров Русский / © РИА Новости / Александр Кряжев

Мост на остров Русский во Владивостоке, Россия, — знаменитый мост с А-образными пилонами высотой 320,9 метров. Открыт в июле 2012 года, соединяет остров Русский с материком. Центральный пролет — 1 104 метра.

Некоторых может удивить отсутствие в списке моста 1915 Çanakkale в Турции, который имеет рекорд по длине подвесного пролета. Несмотря на мировую известность, его высота пилонов теперь уступает новым проектам.

