Китай построил крупнейшую в мире плавучую ветряную турбину

Китай достиг важной вехи в развитии возобновляемой энергетики — собрана крупнейшая в мире плавучая ветряная турбина, лопасти которой охватывают площадь, равную семи футбольным полям.

Плавучая ветряная турбина / © CRRC

Систему мощностью 16 мегаватт собрали в городе Бэйхай, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Теперь установку отбуксируют в акваторию с глубиной более 50 метров, где ее испытают, подключат к сети и введут в коммерческую эксплуатацию.

Все основные компоненты — включая якорные тросы, редукторы турбины и систему управления балластом — разработаны и произведены в Китае. Такой уровень локализации подчеркивает стремление страны к технологической самодостаточности в областях, критически важных для долгосрочного энергетического перехода и развития чистой энергетики.По данным издания South China Morning Post (SCMP), диаметр ротора турбины составляет 252 метра.

После выхода на полную мощность установка будет производить около 44,7 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год — этого достаточно, чтобы обеспечить энергией примерно четыре тысячи домохозяйств.

Огромная турбина установлена на полупогружной платформе, оснащенной первой в Китае динамической системой балласта.Эта система автоматически регулирует устойчивость установки, перекачивая воду между резервуарами в трех опорных колоннах в зависимости от силы ветра и волн.Такая адаптация снижает риск крена, уменьшает вероятность вынужденных остановок и повышает эффективность работы в сложных морских условиях.