Силиконовые формы для выпечки назвали потенциально опасными для здоровья
Силиконовая формы для выпечки пользуются популярностью благодаря термостойкости, гибкости и антипригарным свойствам. Однако исследователи выяснили, что такая посуда может быть потенциально опасной.
Согласно исследованию Министерства здравоохранения Канады (Health Canada), во время выпекания токсичные химические вещества попадают в воздух и пищу. При повторном использовании воздействие химических веществ на человека уменьшалось. Результаты исследования опубликованы в Journal of Hazardous Materials.
Изделия из силиконового каучука содержат различные типы химикатов, в том числе циклические или линейные силоксаны, содержащие кремний и кислород.
Силоксаны встречаются не только в силиконе, но и в некоторых косметических средствах, медицинских имплантатах, водоотталкивающих покрытиях лобовых стекол, строительных герметиках и смазках.
Исследователи обнаружили двадцать пять циклических силоксанов (D3–D27) в силиконовых формах для выпечки. Во время готовки они попадают в пищу и выделяются в воздух. Наибольшему воздействию веществ подвергаются дети. Они вдыхают силоксаны во время готовки, а также получают их через съеденную выпечку.
Тяжелые конгенеры (D7-D16) — основная часть веществ, которые мигрируют из силиконовой посуды в еду. У исследователей есть некоторые данные об уровне токсичности более легких силиконовых соединений (D3–D6). Информации о воздействии и опасности более тяжелых циклических силоксанов практически нет.
Поскольку ученые пока не изучали токсичность длинных силоксанов, авторы исследования не анализировали опасность силиконовой посуды для здоровья человека. Однако результаты работы показали, что необходимо проводить такие исследования как можно скорее.
