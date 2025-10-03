  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 октября, 19:57
Рейтинг: +71
Посты: 177

Закусочная Tesla продает в день больше бургеров, чем средний McDonald’s

Tesla Supercharging раскрыла статистику за третий квартал 2025 года. Компания массово открывает новые станции, а ресторан Tesla Diner успешно продает бургеры.

Сообщество
# Tesla
# еда
# статистика
# электромобили
Tesla Supercharger Diner / © Matt Hartman, Tesla
Tesla Supercharger Diner / © Matt Hartman, Tesla

Согласно опубликованной статистике, за третий квартал компания открыла четыре тысячи новых станций. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Транспортные средства получили 1,8 тераватт-часа энергии — на 29% больше, чем в прошлом году.

Закусочная Tesla Supercharger Diner в Лос-Анджелесе за 70 дней продал 50 тысяч бургеров. В среднем, ресторан продавал 715 бургеров в день.

Сравнить результат с другими ресторанами быстрого питания достаточно сложно. Компании не выкладывают в публичный доступ статистику по отдельным точкам. 

В США McDonald’s продает около 5,4 миллиона бургеров ежедневно. Если учесть что там работает примерно 13,5 тысяч заведений, то один ресторан в среднем продает 400 бургеров в день. Однако эта статистика условна, так как продажи зависят от проходимости точки. 

Tesla Supercharging — сеть станций, предназначенных для быстрой зарядки электромобилей Tesla. Закусочная Tesla Supercharger открылась в конце июля и уже успела проработать чуть больше двух месяцев.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
04 Окт
500
Приборы измерения времени
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Окт
1000
Форма воды
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Есть ли жизнь после COVID’а
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Окт
1000
Земля — тыква или дыня? О первом эллипсоиде и злоключениях градусной экспедиции
Medio Modo
Москва
Конференция
05 Окт
Бесплатно
Третий международный конгресс CRISPR-2025
Российско-армянский университет
Ереван
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Чума в Средние века: как болезнь захватила мир
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Наука в своей тарелке
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Не-летальная технология безопасности при встречах с белыми медведями
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Окт
Бесплатно
От Prototaxites до мухомора: эволюционные скитания грибов
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 октября, 08:13
Адель Романова

В венерианских облаках нашли огромное количество воды

Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
3 октября, 12:40
Александр Березин

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# лунная гонка
# США
2 октября, 13:06
Адель Романова

Ученые нашли новые подтверждения гипотезе об океане внутри спутника Урана

Планетологи заново проанализировали снимки поверхности луны Урана Ариэля, сделанные «Вояджером-2». На них видны признаки сравнительно недавней внутренней активности. Ученые смоделировали вероятное развитие событий в системе ледяного гиганта за последние пару миллиардов лет и пришли к выводу, что внутри Ариэля мог образоваться слой подледного океана толщиной как минимум 170 километров.

Астрономия
# внеземная вода
# космос
# подледный океан
# спутники Урана
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые добудут литий для аккумуляторов из пластовых вод с помощью растений

    3 октября, 16:22

  2. Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

    3 октября, 14:28

  3. Ржавчина может стать основой для биосенсоров и электроники будущего

    3 октября, 14:23

  4. Ученые разработали метод, с помощью которого впервые четко увидели движение Гольфстрима

    3 октября, 14:11
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Alexander Nazarov
4 минуты назад
евгений, аргументы?

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

1 2
5 минут назад
У Миранды тоже детектировали океан, так что резонанс с Мирандой звучит убедтьльно. А ледяной гигант это относительно недавнее изобретение

Ученые нашли новые подтверждения гипотезе об океане внутри спутника Урана

Дмитрий Тимофеев
5 минут назад
Михаил, какой смысл в вашей пустой болтовне?) время покажет и расставит все точки над i. Тогда и станет понятно, кто мечтатель, а кто страдает

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

321 123
13 минут назад
Каким же был ссср?

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

Alexander Nazarov
25 минут назад
SuperTurg, согласен. Вопрос о реальном времени реализации программы в обещанные сроки закрыт для общественности. Можем только гадать. Аргументы

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Иван Dusien
30 минут назад
Anatoliy, вы адвокат безграмотности? Не понял смысл ваших слов. Пишите по теме статьи, не отвлекайтесь, вы нащупали нить, двигайтесь по ней дальше,

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Alexander Nazarov
37 минут назад
Иван, а не в наше время?* вопрос риторический

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Alexander Nazarov
45 минут назад
Сергей, я тоже про экономику в своём комментарии... Это напоминает истории про газ из навоза. 😎

Ученые добудут литий для аккумуляторов из пластовых вод с помощью растений

Femistoclus
1 час назад
ezdiumno, не поняли вопрос? Перечитайте.

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Олег Наш
1 час назад
В России в соседних регионах цена может отличаться и х2 за домашний интернет, а то и больше.

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Alexander Nazarov
1 час назад
Arthur, чтоб было легче, то начните гуглить с этого, например: "лазерный высотомер Mars Orbiter (MOLA)"

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Alexander Nazarov
1 час назад
Arthur, линейками не получится. Много рулеток десятиметровых.

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Сергей Механик
2 часа назад
Деградация интеллекта в современных условиях - это глобальная нарастающая проблема. 🙉

Психология против технологии: эксперт объяснил, как мошенники обходят техническую грамотность зумеров

Alexander Nazarov
2 часа назад
Mikhail, это надо ставить в "плюс" китайцам и в "минус" остальным, скорее всего. Интерес к культуре и культурному наследию других стран вызывает

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Сергей Механик
2 часа назад
И сколько же мегатонн рапса нужно будет для производства 1 кг чистого лития? 😳

Ученые добудут литий для аккумуляторов из пластовых вод с помощью растений

Alexander Nazarov
2 часа назад
Anatoliy, ну, давайте честно... Это исключение, что называется, из правил. Но, мне лично ваш комментарий понравился. Аргумент имеется с вашей стороны.

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

Alexander Nazarov
2 часа назад
Muaz, будущее за странами ШОС (Шанхайской Организации Сотрудничества). Китай в их числе.Список стран найдёте сами. При желании.

Китайские вузы заняли первые 30 мест из 30 по математике и программированию

SuperTurg
2 часа назад
Коней на переправе менять нельзя - это же избитая истина, прямо аксиома, возведённая в абсолют. Как инженер, могу сказать, что такие

В США предложили выиграть лунную гонку за счет замены SpaceX на другого игрока

Alexander Nazarov
2 часа назад
Всё это хорошо и интересно, конечно. Однако, неоднозначно на мой взгляд дилетанта в этом вопросе. Экономический эффект просчитан? И с другой

Ученые добудут литий для аккумуляторов из пластовых вод с помощью растений

Artem Yakimov
2 часа назад
Я живу в УАЕ два года и я ненавижу местный провайдер. По сути ты ограничен одним провайдером по месту. Есть только ДУ и Этисалат. Но в зависимости от

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно