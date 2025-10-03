Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Закусочная Tesla продает в день больше бургеров, чем средний McDonald’s
Tesla Supercharging раскрыла статистику за третий квартал 2025 года. Компания массово открывает новые станции, а ресторан Tesla Diner успешно продает бургеры.
Согласно опубликованной статистике, за третий квартал компания открыла четыре тысячи новых станций. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Транспортные средства получили 1,8 тераватт-часа энергии — на 29% больше, чем в прошлом году.
Закусочная Tesla Supercharger Diner в Лос-Анджелесе за 70 дней продал 50 тысяч бургеров. В среднем, ресторан продавал 715 бургеров в день.
Сравнить результат с другими ресторанами быстрого питания достаточно сложно. Компании не выкладывают в публичный доступ статистику по отдельным точкам.
В США McDonald’s продает около 5,4 миллиона бургеров ежедневно. Если учесть что там работает примерно 13,5 тысяч заведений, то один ресторан в среднем продает 400 бургеров в день. Однако эта статистика условна, так как продажи зависят от проходимости точки.
Tesla Supercharging — сеть станций, предназначенных для быстрой зарядки электромобилей Tesla. Закусочная Tesla Supercharger открылась в конце июля и уже успела проработать чуть больше двух месяцев.
