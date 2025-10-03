Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космос в октябре 2025: самые важные запуски месяца

Октябрь обещает быть насыщенным месяцем космических запусков. Помимо пусков спутников Amazon и SpaceX, в этом месяце ожидается испытательный полет транспортной системы Starship, а также запуски космических аппаратов Китая и Японии на орбитальные станции.

Starship / © SpaceX

3 и 6 октября: SpaceX запустит две партии спутников Starlink.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX доставит на низкую околоземную орбиту две партии по 28 спутников Starlink V2 Mini — одну со стартовой площадки на Мысе Канаверал, Флорида, 3 октября, и другую с базы Ванденберг в Калифорнии 6 октября.

9 октября: Amazon запустит 24 спутника Kuiper.

Amazon отправит в космос партию из 24 спутников Kuiper на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Это будет третий запуск Kuiper для запланированной интернет-мегагруппировки Amazon, которая в итоге должна включать 3 236 спутников.

14 октября: SpaceX планирует провести 11-й испытательный полет Starship.

SpaceX запланировала провести финальный в этом году тестовый полет Starship V2. Миссия включает стресс-тестирование теплозащитного экрана Starship и демонстрацию маневров, имитирующих финальный заход на посадку верхней ступени для будущего возвращения на стартовую площадку.

20 октября: Япония запустит первый грузовой корабль HTV-X к МКС.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с Mitsubishi Heavy Industries отправят грузовой корабль HTV-X к МКС на ракете H3 — это первый полет такого типа. HTV-X заменяет предыдущий грузовой корабль H-II Transfer Vehicle, который выполнил свою последнюю миссию в мае 2020 года.

24 октября: запуск миссии «Шэньчжоу-21» (Китай).

Китай отправит трех космонавтов на станцию «Тяньгун» на ракете Long March 2F с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Имена экипажа пока не раскрыты. Космонавты пробудут на станции около шести месяцев, покинув ее после прибытия экипажа «Шэньчжоу-22» в 2026 году.