CNSA впервые напрямую связалось с NASA из-за угрозы столкновения спутников

Запуск очередной партии китайских спутников группировки «Тысяча парусов» / © CASC

Директор по устойчивому развитию космоса NASA и бывший астронавт Элвин Дрю рассказал, что китайская сторона предложила: «Оставайтесь на месте, а маневр сделаем мы». По его словам, это первый случай реального двустороннего обмена сообщениями между двумя государственными космическими агентствами.

До этого десятилетиями Китай и США практически не общались по вопросам предотвращения инцидентов на орбите. Обычно NASA лишь уведомляло CNSA о риске столкновения и сообщало, что американский спутник выполнит маневр, но в ответ либо приходило молчание, либо вообще было непонятно, дошло ли сообщение. В одном из прошлых случаев оба аппарата сделали маневр одновременно и едва не столкнулись.

Теперь ситуация начинает постепенно меняться. Помимо государственных агентств, контакты устанавливают и коммерческие операторы: китайские спутниковые группировки уже связывались с OneWeb и SpaceX для координации орбитальных планов. Это особенно важно на фоне стремительного роста мегаконтелляций. Китай намерен развернуть проекты Guowang (около 13 тысяч спутников) и Qianfan/Thousand Sails (около 15 тысяч). В то же время Starlink может вырасти до 42 тысяч аппаратов, а Amazon активно развивает собственную систему Kuiper — более трех тысяч спутников.

Увеличение числа мегагруппировок делает необходимым постоянный обмен данными в реальном времени между агентствами и компаниями разных стран. Каким образом эта система будет организована, пока неясно. Однако эксперты считают, что ключевую роль в формировании правил и стандартов могут сыграть международные структуры, такие как Международная астронавтическая федерация (IAF) и Международная академия астронавтики (IAA).