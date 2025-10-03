Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
CNSA впервые напрямую связалось с NASA из-за угрозы столкновения спутников
Китайское национальное космическое агентство (CNSA) впервые напрямую обратилось к NASA по поводу возможного столкновения спутников на орбите.
Директор по устойчивому развитию космоса NASA и бывший астронавт Элвин Дрю рассказал, что китайская сторона предложила: «Оставайтесь на месте, а маневр сделаем мы». По его словам, это первый случай реального двустороннего обмена сообщениями между двумя государственными космическими агентствами.
До этого десятилетиями Китай и США практически не общались по вопросам предотвращения инцидентов на орбите. Обычно NASA лишь уведомляло CNSA о риске столкновения и сообщало, что американский спутник выполнит маневр, но в ответ либо приходило молчание, либо вообще было непонятно, дошло ли сообщение. В одном из прошлых случаев оба аппарата сделали маневр одновременно и едва не столкнулись.
Теперь ситуация начинает постепенно меняться. Помимо государственных агентств, контакты устанавливают и коммерческие операторы: китайские спутниковые группировки уже связывались с OneWeb и SpaceX для координации орбитальных планов. Это особенно важно на фоне стремительного роста мегаконтелляций. Китай намерен развернуть проекты Guowang (около 13 тысяч спутников) и Qianfan/Thousand Sails (около 15 тысяч). В то же время Starlink может вырасти до 42 тысяч аппаратов, а Amazon активно развивает собственную систему Kuiper — более трех тысяч спутников.
Увеличение числа мегагруппировок делает необходимым постоянный обмен данными в реальном времени между агентствами и компаниями разных стран. Каким образом эта система будет организована, пока неясно. Однако эксперты считают, что ключевую роль в формировании правил и стандартов могут сыграть международные структуры, такие как Международная астронавтическая федерация (IAF) и Международная академия астронавтики (IAA).
