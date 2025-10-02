Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Доставка грузов по всему миру за час: представлен новый космический аппарат Arc
Относительно молодая космическая компания Inversion представила концепт нового аппарата для «доставки по требованию» под названием Arc.
На презентации, которая недавно прошла в Лос-Анжелесе, сотрудники компании Inversion заявили, что Arc создается для обеспечения возможности доставки до 225 килограммов грузов почти в любую точку планеты практически мгновенно для нужд вооруженных сил США.
«Наша основная миссия — заранее разместить Arc на орбите, где он сможет находиться до пяти лет, готовый в любой момент самостоятельно отправиться на Землю и приземлиться там, где и когда потребуется, доставив груз или оборудование за менее чем час», — рассказал сооснователь и генеральный директор Inversion Джастин Фиашетти.
Компанию Inversion основали в начале 2021 года Фиашетти и Остином Бриггсом, тогда студенты Бостонского университета. Фиашетти проходил стажировки в SpaceX и Relativity Space, где работал над двигательными установками.
Три года спустя небольшая команда из 25 человек создала демонстрационный аппарат под названием Ray. В январе этого года его запустили на борту миссии SpaceX Transporter-12. Ray предназначался для испытаний подсистем Inversion в космосе, а затем должен был выполнить орбитальный маневр с помощью двухкомпонентного ракетного двигателя и приводниться у побережья Калифорнии. Аппарат массой около 90 килограммов показал хорошие результаты: он успешно выполнял маневры и до сих пор остается энергоположительным, периодически связываясь с наземными операторами. Однако контролируемую посадку Ray не будет выполнять.
Несмотря на это, Inversion теперь достаточно уверена в своей технологии, чтобы приступать к производству более крупного аппарата Arc. Его размеры сопоставимы с большим столом: 1,2 метра в ширину и 2,5 метра в высоту. Компания планирует запустить первый аппарат к концу 2026 года.
Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.
Веками странные огоньки, «танцующие» над поверхностью болот, вселяли ужас суеверным людям и рождали легенды о зловещих духах, заманивающих путников в гибельную топь. Ученые давно пытаются объяснить эти таинственные вспышки света и доказать, что причина их появления — не мистика, а природные процессы. Международная команда физиков и химиков, возможно, нашла ответ на вопрос, как именно появляются эти огоньки.
Черные мамбы и другие змеи этого рода, обитающие в Африке к югу Сахары, — одни из самых ядовитых в мире. Без применения противоядий их укусы, как правило, оканчиваются смертью. Врачи также заметили, что некоторым пациентам после введения антидота сперва становилось лучше, но затем у них начинались крайне болезненные неконтролируемые спазмы мышц. В новом исследовании международная группа ученых выяснила, с чем связан этот эффект.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
