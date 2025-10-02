Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Доставка грузов по всему миру за час: представлен новый космический аппарат Arc

Космический аппарат Arc / © Inversion

На презентации, которая недавно прошла в Лос-Анжелесе, сотрудники компании Inversion заявили, что Arc создается для обеспечения возможности доставки до 225 килограммов грузов почти в любую точку планеты практически мгновенно для нужд вооруженных сил США.

«Наша основная миссия — заранее разместить Arc на орбите, где он сможет находиться до пяти лет, готовый в любой момент самостоятельно отправиться на Землю и приземлиться там, где и когда потребуется, доставив груз или оборудование за менее чем час», — рассказал сооснователь и генеральный директор Inversion Джастин Фиашетти.

Компанию Inversion основали в начале 2021 года Фиашетти и Остином Бриггсом, тогда студенты Бостонского университета. Фиашетти проходил стажировки в SpaceX и Relativity Space, где работал над двигательными установками.

© Inversion

Три года спустя небольшая команда из 25 человек создала демонстрационный аппарат под названием Ray. В январе этого года его запустили на борту миссии SpaceX Transporter-12. Ray предназначался для испытаний подсистем Inversion в космосе, а затем должен был выполнить орбитальный маневр с помощью двухкомпонентного ракетного двигателя и приводниться у побережья Калифорнии. Аппарат массой около 90 килограммов показал хорошие результаты: он успешно выполнял маневры и до сих пор остается энергоположительным, периодически связываясь с наземными операторами. Однако контролируемую посадку Ray не будет выполнять.

Несмотря на это, Inversion теперь достаточно уверена в своей технологии, чтобы приступать к производству более крупного аппарата Arc. Его размеры сопоставимы с большим столом: 1,2 метра в ширину и 2,5 метра в высоту. Компания планирует запустить первый аппарат к концу 2026 года.