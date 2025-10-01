Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: цены на бензин в разных городах в 2025 году

За последние пять лет цены на бензин значительно выросли во многих городах планеты.

Рейтинг: цены на бензин в разных городах в 2025 году / © Visualcapitalist

В Европе сильнее всего пострадали Будапешт, Вена и Цюрих: после начала Специальной военной операции России на Украине перебои с поставками топлива привели к скачку цен более чем на 40%. Между тем, Каир и Бангкок оказались глобальными исключениями — там бензин, напротив, подешевел.

Инфографика, представленная выше, показывает стоимость бензина в крупнейших городах мира в 2025 году, по данным Deutsche Bank. Первое место в списке занимает Гонконг — здесь литр топлива стоит 3,07 доллара (около 255 рублей), что стало самым высоким показателем в мире.

Основные причины столь высокой стоимости — полная зависимость Гонконга от импортного топлива и крайне дорогая аренда земельных участков для автозаправок. За последние пять лет цены в регионе выросли более чем на треть.

Следом идут Цюрих, Амстердам и Женева, где бензин стоит свыше 2,25 доллара (186 рублей) за литр. Конфликты на Ближнем Востоке подтолкнули цены вверх: с 2020 года они выросли на 40,1% в Цюрихе и на 37,4% в Женеве.

В США, напротив, цены остаются относительно низкими благодаря собственному крупному производству нефти. Самый дорогой город — Сан-Франциско: за пять лет стоимость литра выросла с 0,97 до 1,30 доллара. В Нью-Йорке наблюдается схожая динамика — рост с 0,70 в 2020 году до 0,94 доллара в 2025-м.

Самый дешевый бензин среди 69 городов, включенных в анализ, продается в Каире — всего 0,32 доллара (26,5 рублей) за литр. Это объясняется государственными субсидиями и высокими объемами внутренней добычи.

Согласно данным Deutsche Bank, цена за один литр бензина в Москве составляет 0,77 доллара (около 64 рублей).