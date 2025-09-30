  • Добавить в закладки
Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
30 сентября, 08:28
Рейтинг: +478
Посты: 744

Лучшие кадры с высоты: победители Drone Photo Awards 2025

Организаторы конкурса фотографий, сделанных с помощью дронов, Drone Photo Awards 2025 подвели итоги и объявили победителей престижного состязания. Главный приз — «Фотография года» — был присужден Деннису Шмельцу (Dennis Schmelz) за его завораживающий снимок «Одинокий всадник».

Сообщество
# дроны
# технологии
# фотографии
«Одинокий всадник» — снимок абсолютного победителя конкурса / © Dennis Schmelz
«Одинокий всадник» — снимок абсолютного победителя конкурса / © Dennis Schmelz
Первое место в категории «Город»: соленое озеро Урмия, Иран / © Mohammad Ataei Mohammadi
Первое место в категории «Город»: соленое озеро Урмия, Иран / © Mohammad Ataei Mohammadi
Первое место в категории «Дикая природа»: скаты и косяк менхэденов (вид лучеперых рыб из семейства сельдевых) / © Joanna Steidle
Первое место в категории «Дикая природа»: скаты и косяк менхэденов (вид лучеперых рыб из семейства сельдевых) / © Joanna Steidle
Второе место в категории «Дикая природа»: полет орла / © Mahdi Gholoum
Второе место в категории «Дикая природа»: полет орла / © Mahdi Gholoum
Первое место в категории «Спорт»: бег по соли Мертвого моря / © Shimon Perlstein
Первое место в категории «Спорт»: бег по соли Мертвого моря / © Shimon Perlstein
Первое место в категории «Люди»: в Варанаси (Индия) проходит церемония Ганга-Арти / © Thibault Gerbaldi
Первое место в категории «Люди»: в Варанаси (Индия) проходит церемония Ганга-Арти / © Thibault Gerbaldi
Первое место в категории «Природа» / © Christopher Harrison
Первое место в категории «Природа» / © Christopher Harrison
Первое место в категории «Абстрактное фото»: термальные источники Хверавеллир в Исландии / © Pawel Zygmunt
Первое место в категории «Абстрактное фото»: термальные источники Хверавеллир в Исландии / © Pawel Zygmunt
