  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
30 сентября, 09:05
Рейтинг: +694
Посты: 2136

Руководители мировых космических ведомств рассказали об амбициозных планах на будущее

Представители NASA, Европейского космического агентства (ESA), Индийской организации космических исследований (ISRO), Канадского космического агентства (CSA), Китайского национального космического управления (CNSA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) поделились видениями освоения космоса в ближайшие годы на Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Сиднее, Австралия.

Сообщество
# NASA
# космос
# Луна
# Марс
Художественное изображение астронавтов на южном полюсе Луны / © NASA
Художественное изображение астронавтов на южном полюсе Луны / © NASA

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи подчеркнул, что агентство готовится вернуться на Луну: в 2026 году состоится пилотируемый облет Луны («Артемида II»), а затем высадка астронавтов в районе южного полюса («Артемида III»). В долгосрочной перспективе NASA видит цель в создании постоянного присутствия на Луне и подготовке к полету на Марс.

Глава ESA Йозеф Ашбахер представил стратегию Vision 2040, которая должна обеспечить Европе долгосрочные цели в космосе, повысить автономию и устойчивость, а также расширить международное сотрудничество, включая участие европейских астронавтов в миссиях на Луну.

Индия через председателя ISRO В. Нараянана подтвердила планы по пилотируемой программе «Гаганьян», первый полет которой намечен на 2027 год. Также одобрено участие в совместной с Японией миссии LUPEX по посадке на южный полюс Луны, а в перспективе — отправка индийских астронавтов на Луну к 2040 году.

Заместитель главы CNSA Бянь Чжиган рассказал о недавних достижениях Китая, включая возврат лунных образцов в миссиях «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6» и запуск зонда «Тяньвэнь-2» к околоземному астероиду. Китай также разрабатывает системы управления космическим движением и технологии активного удаления космического мусора.

Канада, по словам главы CSA Лизы Кэмпбелл, готовит участие своего астронавта в миссии «Артемида II» и делает ставку на развитие робототехники, ИИ, квантовых технологий и спутникового наблюдения Земли.

Президент JAXA Хироси Ямакава сообщил о скором запуске нового грузового корабля HTV-X к МКС и о миссии MMX по доставке образцов с марсианской луны Фобос, старт которой намечен на 2026 год.

Конгресс собрал около семи тысяч участников, став площадкой для демонстрации национальных космических приоритетов и возможностей международного сотрудничества.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Сен
1200
Стоицизм — основа мировоззрения сильных людей
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Сен
600
Введение в лихенологию
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Форум
01 Окт
Бесплатно
Научно-производственный форум «Полимерум-2025»
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Как сделать IT-стартап и не выгореть
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Аргументация: правила, ошибки и уловки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
01 Окт
750
Нейробиология любопытства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
«Чипирование» в нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
География в будущем и будущее географии
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 07:49
Игорь Байдов

Ученые зафиксировали, как антибиотик пробивает «броню» бактерии

С помощью специального микроскопа исследователям удалось заснять взаимодействие антибиотика и кишечной палочки. Кадры высокой четкости показали, как препарат разрушает защитные структуры микроорганизма. Открытие может подсказать новые подходы в борьбе с коварными формами бактерий, которые благодаря замедленному метаболизму плохо реагируют на стандартную терапию.

Медицина
# антибиотики
# бактерии
# кишечная палочка
# микроорганизмы
28 сентября, 16:44
Редакция Naked Science

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.

С точки зрения науки
# атомная энергетика
# атомные реакторы
# АЭС
# БН-1200
# БРЕСТ
# Россия
# технологии
# ядерная энергия
Выбор редакции
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Три грея радиации помогли людям с тяжелым остеоартрозом коленей

    30 сентября, 08:30

  2. Токсикологи разобрались, почему пострадавшим от яда мамб может становиться хуже после антидота

    30 сентября, 08:12

  3. Ученые зафиксировали, как антибиотик пробивает «броню» бактерии

    30 сентября, 07:49

  4. Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

    29 сентября, 15:09
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Вячеслав Касаткин
55 секунд назад
Сергей, ну да ну да. Попробуй его растопить, особенно зимой. Чем попало)))

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Без пощады
2 минуты назад
Alex, с бурым помесь есть но с чёрным ещё никто не видел

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Arthur Pol
15 минут назад
John, а вы правы! Короля в этой экспедиции зовут Артур. В конвое 38 кораблей, и они на подлете к Солнечной системе. Возглавляет экспедицию

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Stoll Tejada
17 минут назад
это дерьмо, а не инфографика.

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Александр Березин
27 минут назад
Driving, а вы знаете, сколько стоит летный час вертолета?

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Михаил Истоков
40 минут назад
Николай, там детёныши у неё больше чёрного, она сама в 2 раза его больше.

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Артём Зайков
43 минуты назад
Mark, прекрасно бурый дюжит белого, даже спариваются

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Дмитрий Ботвиненко
55 минут назад
Да и бурый бы орёб от белого, в комментариях такие защитнички прям навыресовывались, как дети ей богу😂🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ мол, "наш бурый не огреб,

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Nick Name
1 час назад
Ольга, черные медведи есть на севере Канады, не путать с бурыми медведями. Так же там обитают и белые медведи. Поэтому встреча этих двух медведей

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Specbsys
1 час назад
Расстрелы коррупционеров рулят. И никаких "незаменимых специалистов" не надо

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Данила Непершев
1 час назад
Max, а что там?)

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Sergiy Mudrak
2 часа назад
Ольга, Канада тоже ваша?

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Driving Life
2 часа назад
Evgeny, зачем нужны эти региональные самолеты, если тот же груз на те же расстояния и с той же скоростью можно доставить вертушкой, которая не требует

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Driving Life
2 часа назад
Vitek, эти деньги раздали рукожопам, которые отсижывают жопо-часы ради ЗП. А китайцы вот усердно работают. Есть такая штука, менталитет называется

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Max V
3 часа назад
Да нет там никаких вершин. Башку вам дурят наивным.

Инфографика: самые высокие вершины Солнечной системы в сравнении с Эверестом

Evgeny
3 часа назад
да ничего он не закроет. Проблема что этой что других подобных конструкций ("байкал" и т.п.) - цена. Самолет "для деревни" должен быть дешев и их должно

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Дмитрий Шешнёв
6 часов назад
Белые полярные расисты линчевали медведя - негра. Винтер из коминг, господа!

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Антон Виноградов
7 часов назад
Михаил, известные (!) энциклопедисты все же закончились менее ста лет назад. Это к слову. Я во многом не согласен с Александром, но встану в позицию

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Антон Виноградов
7 часов назад
Михаил, немного про популяризацию. Доктором или кандидатом наук в большинстве случаев быть не нужно. Достаточно иметь знания и понимание на уровне

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Vladimir Nazarov
7 часов назад
Белый и бурого одолеет

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно