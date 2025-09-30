Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Руководители мировых космических ведомств рассказали об амбициозных планах на будущее
Представители NASA, Европейского космического агентства (ESA), Индийской организации космических исследований (ISRO), Канадского космического агентства (CSA), Китайского национального космического управления (CNSA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) поделились видениями освоения космоса в ближайшие годы на Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Сиднее, Австралия.
Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи подчеркнул, что агентство готовится вернуться на Луну: в 2026 году состоится пилотируемый облет Луны («Артемида II»), а затем высадка астронавтов в районе южного полюса («Артемида III»). В долгосрочной перспективе NASA видит цель в создании постоянного присутствия на Луне и подготовке к полету на Марс.
Глава ESA Йозеф Ашбахер представил стратегию Vision 2040, которая должна обеспечить Европе долгосрочные цели в космосе, повысить автономию и устойчивость, а также расширить международное сотрудничество, включая участие европейских астронавтов в миссиях на Луну.
Индия через председателя ISRO В. Нараянана подтвердила планы по пилотируемой программе «Гаганьян», первый полет которой намечен на 2027 год. Также одобрено участие в совместной с Японией миссии LUPEX по посадке на южный полюс Луны, а в перспективе — отправка индийских астронавтов на Луну к 2040 году.
Заместитель главы CNSA Бянь Чжиган рассказал о недавних достижениях Китая, включая возврат лунных образцов в миссиях «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6» и запуск зонда «Тяньвэнь-2» к околоземному астероиду. Китай также разрабатывает системы управления космическим движением и технологии активного удаления космического мусора.
Канада, по словам главы CSA Лизы Кэмпбелл, готовит участие своего астронавта в миссии «Артемида II» и делает ставку на развитие робототехники, ИИ, квантовых технологий и спутникового наблюдения Земли.
Президент JAXA Хироси Ямакава сообщил о скором запуске нового грузового корабля HTV-X к МКС и о миссии MMX по доставке образцов с марсианской луны Фобос, старт которой намечен на 2026 год.
Конгресс собрал около семи тысяч участников, став площадкой для демонстрации национальных космических приоритетов и возможностей международного сотрудничества.
