Прозрачные ракеты: наглядно о работе двигателей и расходе топлива

Анимация, созданная блогером Hazegrayart, представляет хорошую визуализацию того, сколько топлива расходуют четыре разные ракеты — от старта до отделения каждой ступени — показывая, как выглядел бы запуск, если бы ракеты были полностью прозрачными.

Видео демонстрирует опустошение баков по мере расходования топлива Saturn V, Space Shuttle, Falcon Heavy и Space Launch System (SLS), а разные виды топлива обозначены цветами. Красным цветом «окрашен» керосин, оранжевым – жидкий водород, синим – жидкой кислород.

Наибольшим «пожирателем» топлива, конечно, стала одна из мощнейших ракет в истории — Saturn V, трехступенчатая ракета, использовавшаяся NASA с 1967 по 1973 годы для программы «Аполлон». Количество топлива зависело от конкретной миссии, но в среднем оно составляло 2076 тонн. Ракета могла вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой 140 тонн и отправить на Луну полезную нагрузку более 48 тонн.

Space Shuttle, использовавший комбинацию жидкого топлива для главных двигателей и твердотопливные ускорители, потреблял в сумме 1735 тонн топлива. Space Shuttle мог вывести на низкую орбиту полезную нагрузку массой до 30 тонн.

Falcon Heavy использует 411 тонн топлива и способна вывести полезную нагрузку массой 64 тонны. Если присмотреться к видео, можно заметить миниатюрный красный Tesla Roadster на вершине ракеты.

Space Launch System (SLS) для лунных миссии «Артемида». Она оснащена четырьмя модифицированными двигателями RS-25, работающими на топливной паре: жидкий водород + жидкий кислород. SLS способна вывести на низкую околоземную орбиту около 95 тонн полезной нагрузки.