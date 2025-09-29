Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В США остановили стройку самого высокого деревянного небоскреба в мире
Амбициозный проект деревянного небоскреба, который должен был стать самым высоким не только в США, но и в мире, столкнулся с трудностями. Здание в Милуоки (штат Висконсин) строится уже несколько месяцев и до недавнего времени возводилось довольно быстрыми темпами. Однако теперь работы остановлены, и судьба проекта остается неопределенной.
Башня под названием Neutral 1005 N Edison St должна достичь высоты 114,3 метра — это значительно выше нынешнего рекордсмена, деревянного дома Ascent высотой 86,6 метра. Внутри 31-этажного небоскреба планировалось разместить 350 жилых апартаментов, а также торговые площади, фитнес-центр и медицинскую клинику.
Будущий рекордсмен возводился преимущественно из современных деревянных материалов — клееной и перекрестно-клееной древесины, с бетонным усилением в ядре лифтов и лестничных шахт. На данный момент полностью завершены только работы по устройству фундамента.
Главная проблема оказалась не в инженерии и не в стройтехнологиях, а в финансах. Девелопер Neutral заявил, что действующие тарифы в США и инфляция в строительной отрасли резко повысили стоимость, сделав дальнейшую реализацию невозможной.
Сейчас Neutral совместно с подрядчиком C.D. Smith Construction занимается масштабной программой «оптимизации затрат и инженерной переработки», чтобы найти выход из ситуации. Компания подчеркинула, что остановка строительства носит временный характер, и проект планируется возобновить. Однако неясно, удастся ли ему сохранить статус «самого высокого деревянного небоскреба в мире» после пересмотра бюджета.
