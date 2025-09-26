Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новый межзвездный объект оказался массивнее, чем считалось ранее

Уже более двух месяцев астрономы внимательно следят за межзвездным объектом под названием 3I/ATLAS, который с большой скоростью движется через Солнечную систему. Это третий известный межзвездный объект, посетивший нашу систему, после 1I/Oumuamua в 2017 году и 2I/Борисова в 2019 году.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе телескопа «Хаббл» / © NASA / ESA / Hubble

Астрофизик Гарвардского университета Ави Леб, давно выдвигающий гипотезу о том, что 3I/ATLAS может оказаться артефактом высокоразвитой внеземной цивилизации, недавно заявил, что объект значительно массивнее, чем считалось ранее.

Проанализировав траекторию кометы и зафиксировав крайне слабое «негравитационное ускорение» — менее 4,6 метра в день, возникающее из-за испарения газа и пыли под действием солнечного тепла, Леб, зная скорость потери массы, оценил общую массу ядра нового межзвездного объекта.

Результат поразил: масса 3I/ATLAS превышает 33 миллиарда тонн, а диаметр ядра — более пяти километров. Эта оценка находится на верхней границе данных, полученных с помощью космического телескопа «Хаббл», и делает комету настоящим великаном по сравнению с ее предшественниками.

Для сравнения: длина первого межзвездного объекта, 1I/Oumuamua, составляла всего 400 метров, а комета 2I/Борисов достигала примерно километра. Но на их фоне комета 3I/ATLAS выглядит настоящим гигантом — ее масса больше в три–пять порядков.

Леб отметил, что теоретически человечество должно было открыть сотни тысяч объектов масштаба 1I/Oumuamua прежде, чем повезло бы встретить нечто подобное 3I/ATLAS. Однако реальность оказалась иной.

Интригу добавляет и маршрут космической путешественницы. Уже через неделю она пройдет всего в 2,7 миллиона километров от Марса. Леб считает это уникальной возможностью направить на комету камеру HiRISE, установленную на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Снимки высокого разрешения позволят измерить количество отраженного света и уточнить размеры ядра.