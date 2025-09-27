Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Компания xAI Маска получила самый долгосрочный контракт США на использование ИИ
Управление общих служб (GSA) Правительства США заключило крупное соглашение с компанией Илона Маска xAI, предоставив ее модель искусственного интеллекта Grok для использования государственными учреждениями по всей стране.
В рамках договора доступ к Grok обойдется в 0,42 доллара на организацию — это одна из самых низких ценовых планок на рынке ИИ-услуг в рамках инициативы OneGov. Контракт действует до марта 2027 года, став самым долгосрочным соглашением OneGov в сфере ИИ на сегодняшний день.
Соглашение охватывает как Grok 4, так и Grok 4 Fast — передовые модели ИИ компании xAI, а также включает инженерную поддержку для ведомств, которые будут внедрять эти инструменты.
Федеральные органы также смогут переходить на корпоративные подписки, соответствующие стандартам безопасности FedRAMP и Министерства обороны США. Чтобы облегчить внедрение, xAI обеспечит обучающие программы и специализированные сервисы, помогающие интегрировать ИИ в существующие рабочие процессы с соблюдением требований безопасности.
Управление общих служб подчеркнуло, что контракт призван ускорить ответственное использование ИИ, одновременно стандартизируя цены и предотвращая дублирование закупок в разных ведомствах.
Соглашение по Grok стало частью широкой стратегии OneGov, запущенной в начале этого года для модернизации системы федеральных закупок технологий. В рамках инициативы агентства получают доступ к инструментам ведущих разработчиков ИИ по согласованным ставкам, что обеспечивает единое ценообразование и упрощает процесс закупок.
Компании OpenAI, Anthropic и Google уже подписали аналогичные соглашения, однако контракт xAI выделяется как самый долгосрочный и самый доступный по цене.
Для сравнения: по данным Bloomberg, OpenAI предоставляет ChatGPT федеральным ведомствам по цене один доллар в год.
