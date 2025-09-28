Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Дубай создаст 15-километровую зону беспилотного транспорта

У руководства крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) грандиозные планы по внедрению беспилотного транспорта. Уже к концу 2025 года на городских улицах появятся первые роботакси.

Беспилотное такси / © Supplied

В 2026-м в Дубае заработает новая инновация — 15-километровая зона беспилотного транспорта. Об этом объявило Управление по дорогам и транспорту (RTA) на Всемирном конгрессе по беспилотным перевозкам в Дубае.

Зона объединит три ключевых района: станцию метро Al Jaddaf, Dubai Festival City и Dubai Creek Harbour.

Здесь создадут интегрированный транспортный узел, в котором будут работать разные виды автономного транспорта:

поезда метро,

беспилотные автобусы,

грузовые и коммунальные машины,

роботы-доставщики,

водные такси с автопилотом.

Пассажиры смогут выбирать наиболее удобный вариант передвижения с учетом скорости, цены и комфорта.

В рамках проекта уже в первом квартале 2026 года в зоне начнут курсировать роботакси. Первые тестовые поездки беспилотных такси стартуют в эмирате до конца нынешнего года.

По мере того как все виды автономного транспорта будут введены в эксплуатацию, власти намерены создавать такие зоны и в других районах города. Согласно стратегии, к 2030 году 25% всех поездок на общественном транспорте в Дубае должны осуществляться на беспилотных средствах, а к 2040-му эта доля вырастет до 36%.

В сотрудничестве с китайской компанией Baidu RTA планирует постепенно вывести на дороги города тысячу беспилотных такси к 2028 году. Уже сейчас в Дубае проходит испытание автомобилей Apollo Go: 50 машин собирают данные и проходят тесты безопасности.

Ожидается, что внедрение беспилотного транспорта позволит значительно сократить число аварий и повысить общую эффективность дорожной сети города.