Дубай создаст 15-километровую зону беспилотного транспорта
У руководства крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) грандиозные планы по внедрению беспилотного транспорта. Уже к концу 2025 года на городских улицах появятся первые роботакси.
В 2026-м в Дубае заработает новая инновация — 15-километровая зона беспилотного транспорта. Об этом объявило Управление по дорогам и транспорту (RTA) на Всемирном конгрессе по беспилотным перевозкам в Дубае.
Зона объединит три ключевых района: станцию метро Al Jaddaf, Dubai Festival City и Dubai Creek Harbour.
Здесь создадут интегрированный транспортный узел, в котором будут работать разные виды автономного транспорта:
- поезда метро,
- беспилотные автобусы,
- грузовые и коммунальные машины,
- роботы-доставщики,
- водные такси с автопилотом.
Пассажиры смогут выбирать наиболее удобный вариант передвижения с учетом скорости, цены и комфорта.
В рамках проекта уже в первом квартале 2026 года в зоне начнут курсировать роботакси. Первые тестовые поездки беспилотных такси стартуют в эмирате до конца нынешнего года.
По мере того как все виды автономного транспорта будут введены в эксплуатацию, власти намерены создавать такие зоны и в других районах города. Согласно стратегии, к 2030 году 25% всех поездок на общественном транспорте в Дубае должны осуществляться на беспилотных средствах, а к 2040-му эта доля вырастет до 36%.
В сотрудничестве с китайской компанией Baidu RTA планирует постепенно вывести на дороги города тысячу беспилотных такси к 2028 году. Уже сейчас в Дубае проходит испытание автомобилей Apollo Go: 50 машин собирают данные и проходят тесты безопасности.
Ожидается, что внедрение беспилотного транспорта позволит значительно сократить число аварий и повысить общую эффективность дорожной сети города.
