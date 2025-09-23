Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Свободно летящая камера Blue Origin получила уникальные кадры New Shepard

Недавно руководитель космической компании Blue Origin Джефф Безос привлек к себе внимание не громкими заявлениями о лунных базах или орбитальных отелях, а коротким видеороликом, снятым во время последнего полета New Shepard.

Свободно летящая камера Blue Origin получила уникальные кадры New Shepard / © Jeff Bezos

Камеру, закрепленную на ракете, инженеры отделили в полете, и она свободно дрейфовала рядом, фиксируя уникальные кадры, которые Безос опубликовал в соцсети X.

«Какая красота, — написал основатель Amazon. — Это наша новая свободно летящая камера, использованная в миссии New Shepard. (“Пузырь” в кадре — это стык между двумя линзами по 180 градусов)».

© Jeff Bezos

Миссия New Shepard NS-35 стартовала 18 сентября с равнин Техаса — площадки, где уже десятки раз проходили короткие суборбитальные полеты. На борту пассажиров не было: только более 40 научных экспериментов — от школьных проектов, финансируемых по программе NASA TechRise, до университетских исследований особенностей микрогравитации.

Ракета поднялась на высоту около 102 километров, а затем вернулась на Землю менее чем за 11 минут: ускоритель приземлился «на хвост» по отработанной схеме, капсула мягко спустилась на парашютах. Запуск несколько раз откладывался почти на месяц из-за проблем с электроникой в блоке управления, но в итоге все прошло без сбоев.