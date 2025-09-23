  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
23 сентября, 08:19
Рейтинг: +1059
Посты: 2381

Свободно летящая камера Blue Origin получила уникальные кадры New Shepard

Недавно руководитель космической компании Blue Origin Джефф Безос привлек к себе внимание не громкими заявлениями о лунных базах или орбитальных отелях, а коротким видеороликом, снятым во время последнего полета New Shepard.

Сообщество
# Blue Origin
# New Shepard
# видео
# космос
Свободно летящая камера Blue Origin получила уникальные кадры New Shepard / © Jeff Bezos 
Свободно летящая камера Blue Origin получила уникальные кадры New Shepard / © Jeff Bezos 

Камеру, закрепленную на ракете, инженеры отделили в полете, и она свободно дрейфовала рядом, фиксируя уникальные кадры, которые Безос опубликовал в соцсети X.

«Какая красота, — написал основатель Amazon. — Это наша новая свободно летящая камера, использованная в миссии New Shepard. (“Пузырь” в кадре — это стык между двумя линзами по 180 градусов)».

 © Jeff Bezos

Миссия New Shepard NS-35 стартовала 18 сентября с равнин Техаса — площадки, где уже десятки раз проходили короткие суборбитальные полеты. На борту пассажиров не было: только более 40 научных экспериментов — от школьных проектов, финансируемых по программе NASA TechRise, до университетских исследований особенностей микрогравитации.

Ракета поднялась на высоту около 102 километров, а затем вернулась на Землю менее чем за 11 минут: ускоритель приземлился «на хвост» по отработанной схеме, капсула мягко спустилась на парашютах. Запуск несколько раз откладывался почти на месяц из-за проблем с электроникой в блоке управления, но в итоге все прошло без сбоев.

20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
22 сентября, 12:38
Юлия Трепалина

Ученые подсказали, как сохранить приветливость в повседневной спешке

Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.

Психология
# доброжелательность
# осознанность
# просоциальное поведение
# суета
19 сентября, 10:42
Evgenia Vavilova

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.

Биология
# CRISPR-Cas9
# HOX-гены
# данио-рерио
# клоака
# пальцы
# эволюция
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
