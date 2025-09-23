Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Свободно летящая камера Blue Origin получила уникальные кадры New Shepard
Недавно руководитель космической компании Blue Origin Джефф Безос привлек к себе внимание не громкими заявлениями о лунных базах или орбитальных отелях, а коротким видеороликом, снятым во время последнего полета New Shepard.
Камеру, закрепленную на ракете, инженеры отделили в полете, и она свободно дрейфовала рядом, фиксируя уникальные кадры, которые Безос опубликовал в соцсети X.
«Какая красота, — написал основатель Amazon. — Это наша новая свободно летящая камера, использованная в миссии New Shepard. (“Пузырь” в кадре — это стык между двумя линзами по 180 градусов)».
Миссия New Shepard NS-35 стартовала 18 сентября с равнин Техаса — площадки, где уже десятки раз проходили короткие суборбитальные полеты. На борту пассажиров не было: только более 40 научных экспериментов — от школьных проектов, финансируемых по программе NASA TechRise, до университетских исследований особенностей микрогравитации.
Ракета поднялась на высоту около 102 километров, а затем вернулась на Землю менее чем за 11 минут: ускоритель приземлился «на хвост» по отработанной схеме, капсула мягко спустилась на парашютах. Запуск несколько раз откладывался почти на месяц из-за проблем с электроникой в блоке управления, но в итоге все прошло без сбоев.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Спешащие люди часто бывают менее любезны и дружелюбны с окружающими. Это подтвердило недавнее исследование польских ученых. Также они выяснили, что может устранить негативное действие суеты на человеческое поведение.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Airbus пообещала авиалайнеры на водороде к 2035 году — но вряд ли выполнит намеченное. Какие самолеты на самом деле будут бороздить небеса будущего?
Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении
Как роботы будут работать вместе с людьми. Интервью с Романом Мещеряковым
Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?
Мировые человеческие зоопарки
Легенда о «Хаббакуке»: несбывшаяся мечта гигантского авианосца
Недолгий первый век Великих географических открытий: Виноградная страна викингам не понравилась
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии