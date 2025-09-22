Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай приступил к строительству крупнейшего высокоточного субмиллиметрового телескопа
В Китае стартовало строительство нового телескопа на Цинхай-Тибетском плато.
Новый проект, получивший название Xueshanmuchang представляет собой 15-метровый субмиллиметровый телескоп (XSMT). Его установят в городе Делинха, провинция Цинхай на северо-западе Китая, на высоте 4 800 метров над уровнем моря. Руководит проектом Обсерватория Пурпурной горы в Нанкине (Purple Mountain Observatory, PMO) при Китайской академии наук. Завершение строительства планируется на 2027 год.
Телескоп с апертурой 15 метров предназначен для наблюдений в диапазоне высокочастотных субмиллиметровых волн, который лежит между дальним инфракрасным излучением и микроволновым. Субмиллиметровые волны имеют длину от 0,1 до одного миллиметра. В этом диапазоне скрыты космические тайны, недоступные для наблюдений в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, такие как движение межзвездной пыли, распределение молекулярных газов, а также рождение и рост звезд.
В то время как традиционные оптические телескопы не могут проникнуть сквозь космическую пыль, объекты субмиллиметрового диапазона позволяют не только изучать законы формирования и эволюции галактик, но и отслеживать происхождение молекул, связанных с жизнью, играя ключевую роль в исследовании формирования звезд и планет.
Однако наблюдения в субмиллиметровом диапазоне предъявляют строгие требования к условиям площадки. Одно из них — низкое и стабильное содержание водяного пара в атмосфере над местом наблюдений.
Ученые отметили, что площадка телескопа находится в сердце Цинхай-Тибетского плато, известного как «крыша мира». Здесь имеются идеальные условия для наблюдений: значительная высота над уровнем моря, минимальное вмешательство человека и крайне низкая влажность. В Китае отсутствуют собственные регулярно работающие обсерватории для наблюдений в субмиллиметровом диапазоне. Планируемый XSMT восполнит этот пробел и станет опорой для передовых астрономических исследований страны.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
