Китай приступил к строительству крупнейшего высокоточного субмиллиметрового телескопа

Рендер телескопа XSMT / © China Media Group

Новый проект, получивший название Xueshanmuchang представляет собой 15-метровый субмиллиметровый телескоп (XSMT). Его установят в городе Делинха, провинция Цинхай на северо-западе Китая, на высоте 4 800 метров над уровнем моря. Руководит проектом Обсерватория Пурпурной горы в Нанкине (Purple Mountain Observatory, PMO) при Китайской академии наук. Завершение строительства планируется на 2027 год.

Телескоп с апертурой 15 метров предназначен для наблюдений в диапазоне высокочастотных субмиллиметровых волн, который лежит между дальним инфракрасным излучением и микроволновым. Субмиллиметровые волны имеют длину от 0,1 до одного миллиметра. В этом диапазоне скрыты космические тайны, недоступные для наблюдений в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, такие как движение межзвездной пыли, распределение молекулярных газов, а также рождение и рост звезд.

В то время как традиционные оптические телескопы не могут проникнуть сквозь космическую пыль, объекты субмиллиметрового диапазона позволяют не только изучать законы формирования и эволюции галактик, но и отслеживать происхождение молекул, связанных с жизнью, играя ключевую роль в исследовании формирования звезд и планет.

Однако наблюдения в субмиллиметровом диапазоне предъявляют строгие требования к условиям площадки. Одно из них — низкое и стабильное содержание водяного пара в атмосфере над местом наблюдений.

Ученые отметили, что площадка телескопа находится в сердце Цинхай-Тибетского плато, известного как «крыша мира». Здесь имеются идеальные условия для наблюдений: значительная высота над уровнем моря, минимальное вмешательство человека и крайне низкая влажность. В Китае отсутствуют собственные регулярно работающие обсерватории для наблюдений в субмиллиметровом диапазоне. Планируемый XSMT восполнит этот пробел и станет опорой для передовых астрономических исследований страны.