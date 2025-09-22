Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента

Африка в масштабе: сколько стран реально помещается на континенте / © Visualcapitalist

Многие выросли, глядя на настенные карты с проекцией Меркатора. Этот метод, разработанный в XVI веке для навигации, искажает размеры континентов, увеличивая области вблизи полюсов, такие как Северная Америка и Гренландия, и уменьшая Африку и Южную Америку. Это разночтение порождает распространенное заблуждение о реальных размерах континентов.

Инфографика, представленная выше, решает эту проблему, показывая отдельные страны внутри площади континента. Она демонстрирует, что площадь Африки сопоставима с совокупной территорией (не считая Аляски и Гавайев) США, Китая, Индии и большей части Западной Европы.

С площадью 30,4 миллиона квадратных километров Африка — второй по величине континент в мире после Азии. Недавно Африканский союз обратился к международным организациям с просьбой прекратить использование карт мира, созданных по проекции Меркатора в пользу более точного отображения размеров Африки.

Такое искажение размеров подрывает восприятие глобального влияния и значения Африки и поддерживает стереотипы. Например, частое использование карт, построенных по проекции Меркатора, в образовательных материалах и СМИ может заставить многих подсознательно считать Европу и Северную Америку чрезмерно значимыми, тогда как Африка выглядит менее весомой и «маргинальной».