Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Истинный масштаб Африки: наглядная визуализация размеров континента
Африка огромна. Настолько огромна, что ее настоящие размеры трудно осознать, глядя на большинство мировых карт.
Многие выросли, глядя на настенные карты с проекцией Меркатора. Этот метод, разработанный в XVI веке для навигации, искажает размеры континентов, увеличивая области вблизи полюсов, такие как Северная Америка и Гренландия, и уменьшая Африку и Южную Америку. Это разночтение порождает распространенное заблуждение о реальных размерах континентов.
Инфографика, представленная выше, решает эту проблему, показывая отдельные страны внутри площади континента. Она демонстрирует, что площадь Африки сопоставима с совокупной территорией (не считая Аляски и Гавайев) США, Китая, Индии и большей части Западной Европы.
С площадью 30,4 миллиона квадратных километров Африка — второй по величине континент в мире после Азии. Недавно Африканский союз обратился к международным организациям с просьбой прекратить использование карт мира, созданных по проекции Меркатора в пользу более точного отображения размеров Африки.
Такое искажение размеров подрывает восприятие глобального влияния и значения Африки и поддерживает стереотипы. Например, частое использование карт, построенных по проекции Меркатора, в образовательных материалах и СМИ может заставить многих подсознательно считать Европу и Северную Америку чрезмерно значимыми, тогда как Африка выглядит менее весомой и «маргинальной».
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Недавнее исследование показало, что заметки системы community notes под сомнительными постами на платформе X (бывший Twitter) действительно снижают распространение дезинформации и помогают предотвращать введение множества людей в заблуждение.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как мы будем лечить зубы в будущем: роботы-стоматологи и регенерация
Логические и научные парадоксы, не утерявшие своей актуальности
Итоги года: десять главных событий в науке
Чип Neuralink Илона Маска: что ученые думают о первом испытании на людях
Starship проделал на Земле при старте громадную дыру. Почему это может отменить создание баз на Луне и Марсе?
Как Гитлер избавил Чемберлена от войны со Сталиным: самая абсурдная операция Второй мировой
Тайна Бермудского треугольника
Распутин — «жертва России» или… британской разведки?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии