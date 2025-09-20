Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай построил самый быстрый в мире автоматизированный железнодорожный поезд

В районе Сюнъань города Циндао (провинция Шаньдун, на востоке Китая) состоялась публичная презентация самого быстрого в мире автоматизированного железнодорожного транспортного средства, способного развивать скорость до 200 километров в час.

Китай построил самый быстрый в мире автоматизированный железнодорожный поезд / © Синьхуа

Представленный образец стал частью линейки интеллектуальных поездов. Он оснащен системой автоматического управления четвертого уровня (Grade of Automation 4, GoA4), которая представляет собой высший уровень автоматизации в железнодорожном транспорте, обозначающий полностью беспилотные поезда, управляемые ИИ, без необходимости присутствия машиниста, хотя в данном поезде сохранена кабина машиниста и, по всей видимости, в ней будет находиться человек, по крайней мере первое время. Система GoA4 делает новое транспортное средство первым в Китае полностью автоматизированным поездом, а также самым быстрым подобным подвижным составом в мире.

Китай построил самый быстрый в мире автоматизированный железнодорожный поезд / © China Science

Поезд оснащен интегрированным цифровым «мозгом», который обеспечивает сбор, анализ и самостоятельное принятие решений в сложных условиях эксплуатации — на высоких скоростях и при больших интервалах между станциями. Новая система управления позволила снизить вероятность сбоев более чем на 95%.

Особое внимание уделено безопасности. В состав поезда вошел высокоточный резервный сенсорный комплекс с более чем 2900 датчиками мониторинга, что позволяет в реальном времени отслеживать состояние ходовой части, тяговой установки и тормозной системы и реагировать на неисправности в течение миллисекунд. На основе технологий цифрового двойника и алгоритмов ИИ создана единая система интеллектуального обслуживания, которая прогнозирует отказы и помогает принимать решения о ремонте.

Повышена и пассивная безопасность состава — внедрены новые противоударные элементы и многоточечные энергопоглощающие конструкции, удвоившие способность поезда выдерживать столкновения.

Аэродинамика корпуса также претерпела серьезные изменения: переменное сечение воздуховодов снижает сопротивление, а дополнительные защитные кожухи ходовой части уменьшают завихрения.

С точки зрения эксплуатации поезд также стал экономичнее: более 200 типов запасных частей и расходников унифицированы, а интеллектуальные системы диагностики позволяют оптимизировать график обслуживания и сократить стоимость жизненного цикла. Как стало известно, новый поезд будет задействован на линии «Пекин–Сюнъань экспресс» (из района Сюнъань до международного аэропорта Пекина Дасин). После ввода в эксплуатацию поезд обеспечит 30-минутное сообщение Сюнъаня с аэропортом и 60-минутное — с деловым районом Лицзэ, что станет важным шагом к формированию часового транспортного кольца «Пекин–Сюнъань» и развитию нового района Сюнъань.