Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
19 сентября, 10:31
Объявлены победители конкурса «Фотограф океана 2025 года»

Жюри престижного конкурса «Фотограф океана 2025 года» (Ocean Photographer of the Year 2025) выбрало победителей своего состязания и вручило главный приз. Его получил фотограф из Индонезии Юрий Иванов за яркий снимок двух рачков-бокоплавов, сидящих на коралле.

# животные
# океан
# природа
# Рыбы
# фотографии
Снимок абсолютного победителя конкурса / © Yury Ivanov 
© Yury Ivanov 
Победитель в категории «Человек и океан». Люди пытаются спасти выброшенного на берег горбатого кита. Пятнадцать часов они работали не покладая рук, однако спасти животное не удалось / © Craig Parry
© Craig Parry
Победитель в категории «Надежда». Разведение леопардовых акул в Aquaria Phuket, Таиланд  / © Sirachai Arunrugstichai
© Sirachai Arunrugstichai
Победитель в категории «Портфолио». Заплыв ламантина / © Matthew Sullivan
© Matthew Sullivan
Победитель в категории «Охрана среды: воздействие человека». Безжизненный детеныш длинноплавниковой гринды или черного дельфина рядом с телом матери на Фарерских островах / © Hugo Bret
© Hugo Bret
Победитель в категории «Дикая природа». Самка бычка-пигмея выпускает личинок в толщу воды / © Takumi Oyama
© Takumi Oyama
Победитель в категории «Приключение». Ненастный день в Назаре, Португалия / © Ben Thouard 
© Ben Thouard 
Победитель в категории «Искусство». Малый полосатик / © Maria Reiderer
© Maria Reiderer
 Победитель в номинации «Молодой фотограф». Пара кальмаров-бобтейлов / © Aaron Sanders
 © Aaron Sanders
