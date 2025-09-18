Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Госдума разрешила размещать рекламу в космосе

Депутаты Государственной Думы разрешили «Роскосмосу» размещать рекламу на космических объектах. Рекламные баннеры банков и страховых компаний могут появиться на орбитальных станциях и спутниках.

Флаг Сбера на ракете-носителе «Союз-2.1а» / © Космический центр «Южный», «Роскосмос»

Как сообщает ТАСС, Госдума приняла законопроект, расширяющий перечень видов деятельности «Роскосмоса». Документ приняли сразу во втором и третьем чтениях.

Корпорация сможет размещать наружную рекламу на своей технике и на федеральных объектах космической инфраструктуры. Баннеры можно будет размещать на спутниках, орбитальных станциях и других объектах в околоземном пространстве.

В ряде случаев порядок оплаты за размещение рекламы на объектах, которые находятся в федеральной собственности, сможет определять российское правительство. Тогда все деньги будут поступать в федеральный бюджет. Также договор можно будет заключить через торги.

Реклама в космосе должна стать новым источником дохода для корпорации и федерального бюджета. Законопроект предлагает делить прибыль пополам. Половину суммы направят в федеральный бюджет, а вторую часть — на формирование резервных фондов корпорации.

В «Роскосмосе» ожидают, что размещение рекламы на технике может принести до 200 миллионов рублей в год, а на объектах космической инфраструктуры — до 5 миллионов рублей. Потенциальными заказчиками могут стать банки и страховые компании.

Теперь законопроект должны принять Совет Федерации и президент. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.